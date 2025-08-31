Zelenskyy anuncia arresto por asesinato del político ucraniano prooccidental Andriy Parubiy

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy informó que las autoridades de Ucrania arrestaron a un sospechoso del asesinato a tiros de Andriy Parubiy, expresidente del Parlamento y destacado político pro-Occidente.

Zelenskyy indicó en un comunicado en X que una persona fue detenida tras disparar a Parubiy en la ciudad de Leópolis el sábado. No se dieron a conocer detalles sobre el sospechoso ni el motivo del asesinato.

"Las medidas investigativas necesarias están en curso. He instruido que la información disponible sea revelada públicamente", expresó Zelenskyy.

Parubiy, de 54 años, era un legislador de la región de Leópolis que participó en la Revolución Naranja de Ucrania en 2004 y lideró unidades de voluntarios de autodefensa durante las protestas del Maidán de 2014, que obligaron al presidente prorruso Viktor Yanukovych a dejar el cargo. Fue presidente del Parlamento de 2016 a 2019.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.