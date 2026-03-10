Yihadistas intensifican ataques contra el Ejército de Nigeria

Grupos extremistas yihadistas, entre ellos Boko Haram y una de sus facciones, han sido señalados como responsables de la intensificación de los ataques dirigidos contra bases militares de Nigeria en el noreste del país durante la última semana.

Al menos dos oficiales y varios soldados han muerto en los ataques, que, según analistas, muestran un notable nivel de coordinación.

Extremistas islámicos lanzaron al menos seis ataques durante el fin de semana en los estados de Borno y Yobe y en la región más amplia del lago Chad, y se llevaron camiones y equipo militar de las bases, de acuerdo con analistas de seguridad e informes.

El ejército nigeriano indicó en un comunicado que los ataques más recientes, ocurridos entre el domingo y el lunes, fueron un “intento de los terroristas de desbordar las posiciones de las tropas”.

El portavoz militar Sani Uba informó a última hora del lunes que las tropas perdieron a un número no especificado de soldados y a un oficial militar, sin ofrecer más detalles. Esto se suma a un saldo de varios soldados y al menos un oficial muertos en la última semana. Analistas de seguridad estiman que al menos cuatro oficiales militares han muerto en ese periodo.

El país más poblado de África lleva mucho tiempo luchando por contener la violencia yihadista en su noreste. Tras iniciar una insurgencia en 2009, Boko Haram se ha fragmentado en distintas facciones, incluida la Provincia de África Occidental del Estado Islámico, o ISWAP, respaldada por el grupo Estado Islámico. La crisis ha sobrecargado al ejército nigeriano, que también enfrenta otras crisis de seguridad en el norte.

Qué está impulsando los ataques

Los ataques han indignado a los nigerianos, y muchos acusan al gobierno del presidente Bola Tinubu y al partido gobernante de priorizar las elecciones presidenciales del próximo año, en las que se espera que Tinubu busque la reelección.

Aunque ISWAP ha llevado a cabo un número creciente de ataques contra el ejército en los últimos meses, observadores señalan que esta es la primera vez en la historia reciente que el grupo ha logrado lanzar ataques simultáneos de esta magnitud en la región.

Los ataques muestran “un notable nivel de coordinación” por parte del grupo, según Vincent Foucher, investigador principal del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, que tiene un amplio conocimiento del conflicto.

Videos publicados por ISWAP muestran un gran arsenal de armas y municiones, así como decenas de motocicletas y vehículos que, según los extremistas, fueron capturados durante las incursiones. The Associated Press no pudo verificar de manera independiente los detalles del video.

Un objetivo clave de los yihadistas es reabastecer su arsenal, afirmó Taiwo Adebayo, del Instituto de Estudios de Seguridad, centrado en África.

“Cuando atacan esos campamentos, despojan a la base de armas, la incendian y se repliegan hacia los bosques”, declaró Adebayo.

Malik Samuel, investigador nigeriano de seguridad en Good Governance Africa, señaló que “mientras las bases militares sigan siendo vulnerables a ser tomadas por asalto, ISWAP no necesita gastar dinero comprando armas”.

Participación de Estados Unidos

Los ataques ocurren pese a un refuerzo de Estados Unidos, que ha desplegado al menos 100 soldados para apoyar al ejército nigeriano con entrenamiento y logística. Ese despliegue forma parte de una nueva alianza de seguridad que surgió después de que el presidente estadounidense Donald Trump alegara que los cristianos están siendo atacados en Nigeria.

Desde que Estados Unidos comenzó a intervenir en diciembre del año pasado, sus vuelos de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento, o ISR, han ayudado al ejército nigeriano a intensificar los bombardeos contra escondites yihadistas, según han indicado funcionarios.

Sin embargo, ISWAP continúa realizando ataques coordinados que ponen de relieve su sofisticación y muestran cuán dominante se ha vuelto, sostuvo Adebayo.

Un desafío importante en la región sigue siendo la presencia limitada de las fuerzas de seguridad y del gobierno en los focos del conflicto.

Pese a sus éxitos contra los grupos yihadistas en la región, el ejército nigeriano carece de capacidad para operaciones sostenidas y rápidamente pasa a otros focos, apuntó Adebayo.

“Así que los grupos (armados) se reagrupan rápidamente y ejecutan ataques en otros lugares”, sostuvo Adebayo.

