Vuelos en Europa afectados por amenazas de bomba que resultaron ser falsas

Varios vuelos en toda Europa recibieron presuntas amenazas de bomba el martes que al final resultaron ser falsas, pero provocaron revisiones, desvíos y, en un caso, una escolta de la Fuerza Aérea italiana hasta el aterrizaje, informaron las autoridades.

Entre las aerolíneas afectadas estuvieron la polaca LOT, Scandinavian Airlines y Ryanair. No hubo heridos y ninguno de los aviones realizó un aterrizaje de emergencia.

El mes pasado, un vuelo de Tel Aviv a Viena realizó un aterrizaje de emergencia tras una amenaza de bomba. Italia Un vuelo de Ryanair procedente de Lisboa aterrizó en el aeropuerto de Fiumicino, en Roma, el martes por la mañana después de que se recibió un correo electrónico donde se informaba que había una bomba a bordo, según información proporcionada por un funcionario de Fiumicino con conocimiento de los hechos.

Expertos policiales en desactivación de bombas realizaron controles de seguridad a pasajeros, tripulación y equipaje y no encontraron explosivos.

Otro correo electrónico informó de una bomba en otro vuelo de Ryanair con destino a Roma, procedente de Dublín.

La Fuerza Aérea italiana escoltó ese avión hasta Fiumicino y se aplicaron los mismos procedimientos de seguridad en tierra, sin que se encontraran explosivos, indicó el funcionario. Las personas hablaron bajo condición de anonimato porque no estaba autorizados a dar información. Polonia En Polonia, mientras tanto, un vuelo matutino de la aerolínea polaca LOT desde el aeropuerto Heathrow de Londres hacia el principal aeropuerto Chopin de Varsovia fue desviado al aeropuerto Modlin de la capital polaca tras una amenaza de bomba, informó la agencia de prensa PAP. El aeropuerto de Modlin fue cerrado temporalmente.

LOT dijo después que se había completado el registro del avión desviado a Modlin y que “no se encontró nada en la aeronave”. Los pasajeros del vuelo de Londres a Varsovia, informó la aerolínea, estaban pasando por el control fronterizo y, tras completarlo, serían trasladados al aeropuerto Chopin en autobús, reportó PAP.

Más tarde, el aeropuerto de Modlin publicó un comunicado en el que señaló que no existía una amenaza real y que el aeropuerto había reanudado sus operaciones normales. No dio más detalles sobre la naturaleza de las amenazas.

El aeropuerto Chopin también recibió información sobre un objeto potencialmente peligroso a bordo de un vuelo de Scandinavian Airlines, o SAS, desde Copenhague hacia el aeropuerto Chopin, informó PAP. El director interino de la Oficina de Comunicaciones del Aeropuerto de Varsovia, Piotr Rudzki, explicó a la agencia que se aplicaron de inmediato los procedimientos de seguridad estándar tras recibirse la información y que se cerró una de las pistas del aeropuerto.

“La gente desembarcó, el avión aterrizó con normalidad; no fue un aterrizaje de emergencia”, declaró a PAP la portavoz de SAS, Alexandra Lindgren Kaokju.

Añadió que la aerolínea se está centrando actualmente en brindar atención a los pasajeros y a la tripulación, y que el asunto fue remitido a la policía polaca. España Las autoridades españolas descartaron el martes la presencia de explosivos en un avión de Ryanair procedente de Manchester que aterrizó en el aeropuerto de Murcia, en el sur de España, tras una amenaza de bomba.

Pasajeros y tripulación pasaron por un control de seguridad y la aeronave fue inspeccionada, escribió en X Francisco Lucas, delegado del gobierno español en la región de Murcia. El vuelo llevaba 121 personas a bordo, incluida la tripulación, precisó.

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Biller informó desde Roma y Suman Naishadham en Madrid. _________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.