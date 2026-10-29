Un barco se hunde frente a la costa búlgara del mar Negro tras ser atacado por drones

Un buque con bandera de Liberia que fue alcanzado por drones frente a la costa búlgara del mar Negro se ha hundido, informó el jueves la administración marítima local.

Tres drones marítimos impactaron el miércoles contra el portacontenedores Contship Jet a unas 21 millas náuticas de la costa de Bulgaria, dijo el ministro de Defensa, Dimitar Stoyanov. Fue el quinto ataque con drones este mes en la zona económica exclusiva del país miembro de la OTAN.

El portacontenedores, gestionado por una empresa griega, se dirigía desde el puerto israelí de Haifa hacia Constanța, en Rumania. Los 18 tripulantes —14 filipinos y cuatro ucranianos— fueron rescatados por embarcaciones de la Armada búlgara y de la policía fronteriza, y trasladados a la ciudad portuaria de Varna para revisiones médicas.

Algunos de los contenedores a bordo transportaban baterías de iones de litio, líquidos inflamables, gases y otros materiales peligrosos, informó el sitio maritime.bg. Equipos de la Armada no detectaron indicios de contaminación tras tomar muestras en varios puntos de las aguas territoriales búlgaras.

El incidente ocurrió mientras los ministros de Defensa de Bulgaria, Rumania y Turquía se reunían en la capital búlgara, Sofía, para abordar la seguridad en la región del mar Negro.

En un comunicado tras las conversaciones, los tres países de la OTAN condenaron enérgicamente los ataques con drones contra mercantes en el mar Negro y pidieron un “cese inmediato de los ataques que amenazan a los barcos comerciales, la infraestructura marítima y la seguridad de las actividades marítimas”. También acordaron reforzar el intercambio de inteligencia, las capacidades de alerta temprana y la coordinación en el mar Negro.

Una serie de incidentes de este tipo frente a las costas de los miembros de la OTAN Rumania y Bulgaria este mes ha llevado a algunos integrantes de la alianza a preguntarse si el presidente ruso, Vladímir Putin, busca poner a prueba su apoyo a Ucrania en su guerra contra la invasión a gran escala de Moscú.

Rusia no se ha atribuido la responsabilidad de los ataques recientes, pero las sospechas han recaído sobre Moscú. : “La lógica apunta en esa dirección, dijo a principios de este mes el primer ministro búlgaro, Rumen Radev, ante el Parlamento de su país. "El problema es que no podemos probarlo”.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, escribió en X el 15 de octubre que la alianza había “reforzado nuestra postura a lo largo del flanco oriental, incluso aumentando las capacidades antidrones”, ante los ataques cada vez más frecuentes contra buques comerciales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.