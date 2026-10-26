Falleció Takeo Fukuda, ex primer ministro japonés que trató de mejorar lazos con China

Yasuo Fukuda, ex primer ministro japonés que lideró el país durante apenas un año y luego se dedicó a construir mejores vínculos con China, murió, informaron funcionarios el lunes. Tenía 90 años.

Murió el jueves, informó el gobernante Partido Liberal Democrático, sin revelar más detalles, incluida la causa de su muerte.

Nacido en 1936, Fukuda creció en una familia política en Gunma, al noroeste de Tokio. Su padre, Takeo Fukuda, también fue primer ministro y trabajó para fortalecer los lazos con China.

Tras graduarse de la Universidad de Waseda en Tokio, Yasuo Fukuda trabajó para una compañía petrolera japonesa durante más de 17 años antes de entrar en la política, primero como secretario privado de su padre, poco antes de que el Fukuda mayor se convirtiera en líder de Japón en 1976.

El Fukuda más joven fue elegido por primera vez al Parlamento en 1990, ocupando el antiguo escaño de su padre. Obtuvo su primer cargo ministerial como secretario jefe del gabinete, o principal portavoz, del entonces primer ministro Yoshiro Mori, conocido por sus torpezas, en 2000. Durante ese periodo, Fukuda bromeó diciendo que era el “secretario de las explicaciones”.

Como legislador, Fukuda desempeñó varios cargos vinculados a asuntos exteriores y se ganó una reputación como experto en diplomacia. Al igual que su padre, dio gran importancia a desarrollar amistades con países asiáticos.

Durante su mandato como primer ministro entre 2007 y 2008, Fukuda desarrolló vínculos estables con Hu Jintao, de China. Su gobierno duró solo un año, ya que tuvo dificultades para gestionar un Parlamento dividido en el que su Partido Liberal Democrático tenía mayoría únicamente en una de las dos cámaras.

Tras su retiro en 2012, Fukuda dedicó su tiempo a mejorar las relaciones con China durante un periodo en el que sus vínculos se vieron alterados por disputas territoriales sobre un grupo de islas deshabitadas en el mar de China Oriental.

Fukuda visitó China en 2014 para mantener conversaciones con el presidente chino Xi Jinping, en busca de un deshielo en sus frías relaciones, lo que allanó el camino para la visita a China del entonces primer ministro Shinzo Abe.

Fukuda también encabezó con regularidad delegaciones políticas a China y a otros países asiáticos, y asistió a conferencias internacionales.

“La falta de diálogo aumenta los riesgos de malentendidos... y podrían ocurrir cosas que no suceden en circunstancias normales”, afirmó Fukuda en una entrevista con The Associated Press en 2022, al conmemorarse el 50.º aniversario de la normalización de los lazos Japón-China.

Fukuda solía mantener un gesto serio y era conocido por su humor mordaz.

Cuando Fukuda anunció su renuncia en una conferencia de prensa de emergencia en septiembre de 2008, un reportero comentó que sonaba como si estuviera hablando de otra persona. Entonces Fukuda respondió: “Puedo mirarme objetivamente. No soy como usted”.

“No soy como usted” fue elegida más tarde en 2008 como una de las palabras de moda del año en un evento anual organizado por una editorial, pero Fukuda rechazó aceptar el premio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.