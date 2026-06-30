Uruguay asume la presidencia del Mercosur con el desafío de hacerlo más abierto al mundo

Uruguay asumió el martes la presidencia temporal del Mercosur con el desafío de impulsar un bloque sudamericano más abierto a partir de la concreción de acuerdos económicos y comerciales con terceros países como Japón.

El presidente uruguayo Yamandú Orsi remarcó la intención de que el bloque sea “más moderno, más dinámico" y orientado a generar resultados “concretos” para la ciudadanía, al recibir la presidencia durante el próximo semestre de manos de su colega paraguayo Santiago Peña, anfitrión de la Cumbre del Mercosur que se celebró en la localidad de Luque, en las afueras de Asunción.

Al encuentro asistieron además los mandatarios de Bolivia, Rodrigo Paz; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Chile, José Antonio Kast, y de Ecuador, Daniel Noboa. El argentino Javier Milei no participó y estuvo representado por su canciller.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay fueron los miembros fundadores del Mercosur en 1991, mientras Bolivia es miembro desde 2024 y cuenta con un plazo de cuatro años para adoptar la normativa del bloque. Chile y Ecuador son Estados asociados.

En la cumbre estuvieron además otros Estados asociados —como Panamá— y Trinidad y Tobago, aspirante a ese estatus que permite una mayor cooperación económica, entre otras ventajas.

Orsi señaló que los acuerdos comerciales adquieren verdadero sentido cuando se traducen en crecimiento económico, inversiones y empleo. Señaló además que los objetivos del Mercosur serán la integración fronteriza y la seguridad regional.

En una declaración difundida al término del encuentro, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay resaltaron el lanzamiento de las negociaciones para un acuerdo entre el Mercosur y Japón, que se encuentra entre los 10 principales socios comerciales del bloque. El intercambio comercial entre ambas partes fue de 13.700 millones de dólares en 2025.

El pacto permitirá una zona de libre comercio de aproximadamente 400 millones de personas, así como ampliar el acceso a los mercados de bienes agrícolas y no agrícolas, la cooperación y las inversiones recíprocas, señalaron.

Mercosur negocia además acuerdos de libre comercio con Emiratos Árabes Unidos y Canadá, así como uno de preferencias arancelarias con Vietnam.

A principios de año el Mercosur concretó con la Unión Europea un acuerdo comercial que entró en vigor de forma provisional en mayo, creando la zona de libre comercio más grande del mundo.