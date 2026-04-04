Presidente de Colombia asegura que el narcotráfico “se burla” de la lista de sanciones de EEUU

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó el sábado la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), que lo incluye desde el año pasado, y aseguró que “el narcotráfico se burla de ella”.

El mandatario colombiano, sus familiares y funcionarios cercanos, fueron sancionados por el gobierno estadounidense en octubre de 2025, rechazando su política antinarcóticos que permite “que los carteles de droga prosperen”, argumentó Washington en su momento.

La sanción implica restricciones comerciales y bloqueos financieros. Estados Unidos también le retiró a Colombia su certificación antidrogas, debido al presunto auge de cultivos de coca, señalamientos que han sido rechazados por el gobierno de Petro.

“La lista OFAC ya no es un arma contra el narcotráfico, el narcotráfico se burla de ella, y se hospedan en Dubái, allí compran residencia por unos 4.000 dólares y viven en medio del lujo”, señaló el mandatario en la red social X.

Petro afirmó que la OFAC “sólo sirve para perseguir oposiciones políticas y domesticarlas en el mundo”.

El presidente colombiano, el primero de izquierda en la historia del país, aseveró que cabecillas del Clan del Golfo y de la Segunda Marquetalia, otra de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se encuentran en Emiratos Árabes Unidos.

“Los jefes de Iván Mordisco, Chiquito Malo y la Segunda Marquetalia no se encuentran porque viven en Dubái y los protegen con los acuerdos judiciales en Estados Unidos porque allá negocian no exportar cocaína a los Estados Unidos, pero aumentan sus exportaciones al resto del mundo y se hacen más poderosos”, señaló el gobernante, sin presentar pruebas de sus afirmaciones.

Afirmó también que alias “Iván Mordisco” —principal cabecilla del Estado Mayor Central (EMC), una de las disidencias de las extintas FARC, y uno de los criminales más buscados del país— no ha sido localizado porque “compra a los comandantes que deben capturarlo”.

“Mordisco”, cuyo verdadero nombre es Néstor Gregorio Vera Fernández, ha estado al frente del EMC desde 2022, después de no acogerse al proceso de paz firmado hace una década. Es perseguido por delitos de terrorismo, homicidio, reclutamiento forzado y narcotráfico y ha sido dado por muerto más de una vez durante bombardeos de las fuerzas colombianas contra sus campamentos, de los cuales ha logrado escapar.

En tanto, Jobanis de Jesús Ávila, alias “Chiquito Malo”, comanda al Clan del Golfo luego de la captura y extradición de su predecesor Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, en 2022.

Aunque la relación del gobierno colombiano con Estados Unidos ha sido tensa, un reciente acercamiento telefónico entre Petro y su homólogo Donald Trump y su posterior visita a la Casa Blanca ayudó a desescalar la situación.

Petro recuperó su visa estadounidense que le había sido revocada en septiembre de 2025, aunque permanece en la lista de la OFAC. La embajada de Estados Unidos en Bogotá no se han pronunciado hasta el momento sobre las afirmaciones del gobernante colombiano.