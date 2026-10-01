Una cafetería poco común en Serbia ofrece la compañía de alpacas

Una cafetería en el norte de Serbia tiene anfitriones inusuales: seis alpacas.

Los animales sudamericanos, de distintos tamaños y colores, deambulan entre las mesas en el complejo turístico Tiganjica Ethno-Village, cerca de Stajicevo, al norte de Belgrado, felices de interactuar con los huéspedes.

El Alpaca Cafe abrió hace apenas una semana y es una rareza en Europa. El propietario del complejo Tiganjica, Zoran Ostojin, comentó que se le ocurrió la idea en Eslovaquia.

“Mi esposa y yo estuvimos en una cafetería de alpacas en Eslovaquia y quedamos fascinados. Queríamos que la gente de nuestro país conociera a las alpacas y sintiera a este animal y su energía”, contó Ostojin a The Associated Press.

Tranquilas y amistosas, las alpacas son conocidas por su carácter apacible y su temperamento dócil. Aunque están emparentadas con las llamas y los camellos, las alpacas son más pequeñas, apreciadas por su suave vellón y por los delicados zumbidos que emiten para comunicarse.

Las alpacas de Tiganjica se mezclan con los visitantes, que a menudo llegan en excursiones organizadas para ver a los animales y pasar tiempo en su compañía.

En una pizarra están escritas las normas de la casa. Se pide a los visitantes que no se acerquen a las alpacas por detrás ni les den comida que hayan traído. En su lugar, a los huéspedes se les entregan pequeños cubos con zanahorias, lechuga y manzanas.

Las visitas deben concertarse con antelación y el costo es de unos 10 euros (11,35 dólares), lo que incluye una bebida y un cubo con comida para alpacas.

Los seis animales difieren en carácter, según la cuidadora de las alpacas, Simona Frangi, quien señaló que una alpaca negra llamada Ljubica es gruñona, mientras que Snezana es la líder del rebaño pese a ser la más pequeña de todas.

“Son muy sensibles a las intenciones de las personas", explicó Frangi. "Perciben si alguien quiere hacerles daño y se alejan. Pero si alguien quiere ofrecerles algo, se acercan”.

Ostojin dirige un pequeño zoológico dentro de su complejo, que también incluye un restaurante y un jardín en la finca familiar. Ostojin relató que todo empezó porque él y su hermano llevaban animales heridos para cuidarlos desde que eran niños.

La primera alpaca llegó como regalo del Zoológico de Belgrado hace ocho años. Ostojin dijo que “le gustó mucho la energía, la emoción que transmite este animal”.

“Casi como una capacidad de curación”, manifestó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.