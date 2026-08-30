Un vistazo a los ataques rusos más mortíferos contra Ucrania este año

Al menos 37 personas murieron cuando un dron ruso impactó un almacén en la aldea de Myla, al oeste de Kiev. El ataque ocurrió la noche del viernes y fue el más mortífero de este año en la guerra, en un momento en que Rusia incrementa la frecuencia de los grandes ataques contra su vecino con la esperanza de agotar las defensas de Ucrania.

A continuación, un vistazo a algunos de los ataques más mortíferos contra la capital este año.

29 de agosto, Myla, al menos 37 muertos

El ataque impactó un almacén que, según las autoridades ucranianas, al parecer almacenaba municiones de forma ilegal, lo que provocó una serie de explosiones e incendios que se propagaron por viviendas cercanas, incluida una residencia para ancianos y personas con discapacidad donde murieron 34 personas, de acuerdo con un funcionario local.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy lo describió como una “situación terrible” y señaló que parecía ser el resultado de una “terrible negligencia por parte de quienes almacenaron explosivos justo al lado de la población civil”.

2 de julio, Kiev, 31 muertos

Rusia castigó Kiev con un prolongado ataque de drones y misiles, que dejó 31 muertos y más de 100 heridos, en lo que Moscú explicó que fue una represalia por ataques ucranianos contra instalaciones petroleras rusas.

Fuertes explosiones sacudieron la capital ucraniana, donde más de 50.000 personas se refugiaron en estaciones de metro luego que las autoridades emitieran alertas de ataque aéreo. Equipos de emergencia removieron escombros durante todo el día entre edificios de apartamentos derrumbados y calcinados en busca de víctimas.

14 de mayo, Kiev, 24 muertos

Un ataque ruso contra la capital ucraniana mató a 24 personas e hirió a decenas más.

Un misil de crucero arrasó un bloque de apartamentos de nueve pisos, en lo que la Fuerza Aérea ucraniana consideró entonces que fue la mayor andanada de Rusia desde el inicio de su invasión a gran escala en 2022.

6 de julio, región de Kiev, 22 muertos

Rusia lanzó oleadas de misiles y drones, que mataron al menos a 22 personas en ataques que dejaron al descubierto brechas cada vez mayores en las defensas antiaéreas de Ucrania.

Todos los misiles balísticos lanzados por Rusia alcanzaron sus objetivos, lo que subrayó la necesidad de Kiev de contar con más misiles interceptores Patriot fabricados en Estados Unidos.

Tras el ataque, unos 600 residentes fueron evacuados en el suburbio de Vyshneve, en Kiev, debido al riesgo de municiones sin explotar, informó el Servicio de Emergencias de Ucrania.

Más tarde, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy afirmó que se habían almacenado municiones de forma ilegal en el sitio de Vyshneve.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.