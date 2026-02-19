Un querido maestro en Marruecos desenmascarado: investigan a un francés por abusos a 89 niños

Durante décadas, Jacques Leveugle era conocido en la ciudad marroquí de Khenifra simplemente como el francés delgado que barría las calles al amanecer, ofrecía clases gratuitas de idiomas y organizaba salidas para escolares.

Hablaba árabe con fluidez y el dialecto de Marruecos, además de shilha, una lengua bereber ampliamente hablada en la región, habilidades que, según los vecinos, le ayudaron a integrarse en la comunidad. Iba en bicicleta al mercado local, vestía de manera sencilla con vaqueros y una camisa abotonada, y abrió una pequeña biblioteca para niños en el barrio obrero de Lassiri.

Ahora, el hombre de 79 años está entre rejas y bajo investigación formal en Francia, acusado de violar y agredir sexualmente a 89 niños durante más de cinco décadas en varios países, un caso que los fiscales en Francia hicieron público la semana pasada. Indicaron que Leveugle también reconoció haber asfixiado hasta la muerte a su madre cuando se encontraba en la fase terminal de un cáncer y, más tarde, haber matado a su tía de 92 años.

Muchos de los abusos sexuales ocurrieron en el norte de África, donde Leveugle pasó gran parte de su vida y se forjó una reputación de maestro entregado y hombre respetuoso.

Los delitos se descubrieron cuando un familiar de Leveugle encontró sus memorias digitales en una memoria USB y las entregó a las autoridades.

En Marruecos, donde vivió hasta su detención en 2024, se sospecha que abusó de más de una docena de niños, declaró a The Associated Press el fiscal de Grenoble, Etienne Manteaux. En la vecina Argelia, donde Leveugle trabajó como profesor de lenguas extranjeras durante ocho años en las décadas de 1960 y 1970, se sospecha que abusó de al menos dos menores.

Las revelaciones han provocado conmoción en ambos países y han renovado la atención sobre la explotación infantil en una región donde, según activistas, el abuso sigue siendo persistente y se denuncia poco.

“Este caso es de una gravedad excepcional y naturalmente provoca una profunda indignación”, dijo a AP Najat Anwar, presidenta de la asociación marroquí de protección infantil Don’t Touch my Child. “Estamos preparados para sumarnos al caso como parte civil… si testigos o víctimas marroquíes se presentan”.

AP habló con una docena de personas que conocieron directamente a Leveugle, incluidos vecinos en Marruecos y exalumnos en Argelia, así como funcionarios marroquíes informados del caso. Quienes lo conocieron describieron a un hombre ampliamente considerado como discreto, servicial y a quien le encantaba pasar tiempo con niños.

En las estrechas calles del barrio Lassiri de Khenifra, hogar de muchos marroquíes conservadores, la frescura dulce de una mañana de invierno contrasta con lo que los residentes describen como una sensación de vergüenza que sienten desde que los fiscales revelaron la semana pasada los presuntos delitos de Leveugle.

Se sienten insultados y humillados. Ahora muchos se plantean mudarse. Todos hablaron bajo condición de anonimato por temor a acoso o represalias.

Señalaron la casa de Leveugle, un edificio de una sola planta, sin terminar y sin pintar rodeado de higueras, junto a un río. Cerca, juegan niños.

Los residentes contaron que “Monsieur Jacques”, como se le conocía, financiaba proyectos locales y ayudaba a la gente a encontrar trabajo, a veces incluso repartía dinero en efectivo. Khenifra ha tenido durante mucho tiempo una de las tasas de desempleo más altas del país, y muchos residentes trabajan de forma irregular. Con frecuencia, la gente se marcha de la ciudad en busca de mejores oportunidades.

Los residentes describieron cómo Jacques llevó una vez a niños a un conocido lago regional, Agelmam Agezga, y les dijo que nadaran desnudos, empezando él mismo y afirmando que era saludable. En la cultura marroquí y, de forma más amplia en la tradición islámica, a los hombres no se les permite estar desnudos delante de otros.

Un vecino dijo que su capacidad de confiar en la gente se ha visto tan sacudida por la noticia que se negó a dejar que su hijo de 5 años durmiera en casa de su hermano.

Leveugle nació en la década de 1940 en la ciudad francesa de Annecy y llegó por primera vez a Marruecos en 1955, según un funcionario marroquí con conocimiento del caso. El padre de Leveugle trabajaba en la embajada de Francia, y Leveugle asistió a la escuela en la capital marroquí durante los últimos años del protectorado francés, indicó el funcionario.

Más tarde, Leveugle tuvo residencia marroquí y no se presentaron contra él denuncias penales conocidas en el reino, según un funcionario marroquí de justicia. Los funcionarios no estaban autorizados a dar su nombre, de acuerdo con las normas del gobierno marroquí.

Los vecinos dijeron que Leveugle se mudó a Khenifra a comienzos de la década de 2000 y se instaló en el barrio de Lassiri. Los residentes afirmaron que con frecuencia pasaba tiempo con adolescentes varones de entre 13 y 15 años.

Trabajaba como tutor privado y, según los vecinos, ofrecía clases gratuitas, organizaba salidas escolares y a veces brindaba ayuda financiera a las familias. Algunos vecinos señalaron que también compró casas y vehículos para residentes locales y ayudó a personas a emigrar a Europa.

El tiempo que pasaba con frecuencia con adolescentes varones ocasionalmente suscitó preguntas sobre su limitada interacción con adultos.

Los investigadores franceses identificaron a 89 víctimas de Leveugle, niños de entre 13 y 17 años, tras examinar unas memorias digitales de 15 volúmenes halladas en una memoria USB que uno de sus familiares entregó a la policía, dijo el fiscal de Grenoble. Precisó que las víctimas de Leveugle en Marruecos se remontan al menos a 1974.

Las autoridades francesas sospechan que hay más víctimas y han emitido un llamamiento internacional para que se presenten testigos. El fiscal comentó a AP que se espera que investigadores franceses viajen a Marruecos para recabar pruebas. Las autoridades marroquíes no han hecho comentarios públicos.

El fiscal francés no dijo si se había abierto una investigación en Argelia, donde Leveugle enseñó en tres escuelas. Las revelaciones han dejado conmocionados a sus exalumnos.

“Me quedé atónito cuando me enteré de eso”, dijo a AP Ali Bouchemla, quien estudió francés con Leveugle a finales de la década de 1960 en una escuela del norte de Argelia. Recordó a un “maestro entregado y muy bueno” que nunca despertó sospechas.

Otro exalumno, Lahlou Aliouate, describió de manera similar a un docente dedicado, con un comportamiento profesional.

Defensores de la protección infantil señalan que el perfil de Leveugle refleja patrones observados en todo el mundo.

“Los perpetradores a menudo se presentan a través de actividades educativas o culturales, cultivan una imagen respetable y aprovechan el prestigio social o cultural para ganarse la confianza”, explicó Najat Anwar, de Don’t Touch my Child. “Luego apuntan a niños en situaciones emocionales o sociales vulnerables”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.