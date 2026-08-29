Un ataque ruso golpea la región de Kiev y mata al menos a 27

Al menos 27 personas fallecieron tras un ataque ruso contra el distrito de Bucha, cerca de la capital de Ucrania, Kiev, informaron funcionarios el sábado.

Al menos 50 edificios residenciales resultaron dañados en la ofensiva, que también provocó un incendio de gran magnitud que se extendió a viviendas y a un restaurante, explicó Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar regional local.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, apuntó en un comunicado que un almacén fue alcanzado en la aldea de Myla “seguido de una detonación”.

Aunque no ofreció más detalles sobre el lugar alcanzado, en el mismo mensaje indicó que se abrieron diligencias penales por presunta negligencia en el ejercicio de funciones.

“Hay regulaciones vigentes: no se puede almacenar munición cerca de viviendas u otras zonas residenciales”, añadió el mandatario.

Zelenskyy dijo que una residencia para mayores y personas con discapacidad y edificios residenciales resultaron dañados.

“Más de 370 personas ya han sido evacuadas, y el desalojo continúa”, explicó.

El primer ministro del país, Serhii Koretskyi, tampoco ofreció información sobre el almacén alcanzado, pero hizo referencia a un ataque de principios de mes contra el suburbio de Vyshneve de la capital, que golpeó un depósito de municiones, mató a 22 personas y desencadenó grandes detonaciones e incendios que arrasaron viviendas cercanas.

“Desafortunadamente, ya podemos ver que la terrible tragedia en Vyshneve no ha servido de lección", dijo Koretskyi. “En el quinto año de una invasión a gran escala, cometer los mismos errores es una negligencia criminal. Y todos los culpables, sin excepción, deben ser castigados severamente para que situaciones como esta no vuelvan a ocurrir”.

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó en un comunicado que había alcanzado un almacén en Myla con componentes y aceleradores de lanzamiento para drones de largo alcance. De acuerdo con la nota, también atacó los puertos de Mykolaiv e Izmail, así como un centro logístico y almacenes donde se guardaban piezas para los misiles de crucero Flamingo, de fabricación nacional, en la región de Kiev.

Los bombardeos aéreos casi constantes sobre Kiev, que están en su tercer día, asfixian la economía en la capital ucraniana y alteran gravemente la vida civil a más de 4 años y medio del inicio de la invasión a gran escala de Rusia a su vecino.

Por otra parte, ataques rusos contra Jersón, una región del sur de Ucrania, se saldaron el sábado con dos fallecidos y 27 heridos, dijo un funcionario local.

Oleksandr Prokudin, jefe de la administración regional, señaló que la ofensiva causó daños casas y bloques de apartamentos, y que entre los heridos había un niño.

A principios de semana, Prokudin dijo que Rusia ha intensificado los ataques contra infraestructura crítica en la región, donde el Kremlin controla alrededor de un 70% del territorio. También instó a decenas de miles de residentes a trasladarse a provincias más seguras ante la posibilidad de cortes de electricidad y calefacción prolongados este invierno.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.