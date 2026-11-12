Ataque israelí a un hospital en Gaza mata a 6 personas, según autoridades sanitarias

Un ataque aéreo de Israel contra el Hospital Nasser, en el sur de la Franja de Gaza, se cobró la vida de seis personas e hirió al menos a una docena más, informó el Ministerio de Salud del territorio palestino.

El ejército israelí indicó que el ataque se llevó a cabo a primera hora del jueves y sostuvo que alcanzó a “un importante terrorista de Hamás” y a otros insurgentes, pero no aportó evidencias.

El Ministerio de Salud de Gaza indicó que el ataque alcanzó el departamento de cirugía del hospital y que entre los fallecidos había un médico. Un periodista de The Associated Press en el lugar dijo que parte del segundo piso del edificio quedó destruido.

El Hospital Nasser, en la ciudad de Jan Yunis, es una de las pocas instalaciones médicas que siguen funcionando en Gaza, cuya infraestructura sanitaria se ha visto diezmada por la guerra. Israel acusa a Hamás y a sus aliados de utilizar los hospitales como cobertura para su actividad militar.

Las fuerzas israelíes ya habían atacado previamente el Hospital Nasser. En 2025, el ejército mató a cinco periodistas —incluida Mariam Dagga, colaboradora de la AP— cuando alcanzó un punto de reunión para reporteros locales en el complejo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.