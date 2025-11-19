Canciller alemán minimiza controversia por comentarios sobre Brasil

El canciller Friedrich Merz minimizó el miércoles el impacto de los comentarios que hizo sobre Brasil, que generaron fuertes críticas de funcionarios allí, y el portavoz del líder alemán dijo que no había denigrado al país sudamericano.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el alcalde de Belém, el gobernador del estado de Pará y varios legisladores rechazaron los comentarios que Merz hizo la semana pasada tras una visita el 7 de noviembre a Belém, la ciudad brasileña que está albergando la cumbre climática de la ONU de este año. Merz parecía estar tratando de poner en perspectiva las quejas sobre la situación actual en la próspera Alemania, cuya economía está luchando por generar crecimiento, en un discurso en una conferencia comercial en Berlín.

“Vivimos en uno de los países más hermosos del mundo. La semana pasada pregunté a algunos periodistas que estaban conmigo en Brasil: ¿Quién de ustedes quisiera quedarse aquí? Nadie levantó la mano”, declaró Merz. “Todos estaban felices de que, sobre todo, regresáramos de este lugar a Alemania en la noche del viernes al sábado”.

Merz se reunió con Lula en Belém y lo verá nuevamente en la cumbre del Grupo de los 20 en Sudáfrica este fin de semana. “Espero que tengamos otra buena reunión en Sudáfrica, completamente libre de este incidente”, dijo a los periodistas en una conferencia de prensa en Berlín con su homólogo sueco.

“Dije que Alemania es uno de los países más hermosos del mundo, y el presidente Lula probablemente también lo aceptará”, agregó, sin abordar directamente una pregunta sobre si lamentaba sus comentarios.

El miércoles, el portavoz de Merz, Stefan Kornelius, dijo que “está lejos del canciller comentar de manera despectiva sobre Brasil”.

Kornelius afirmó en una conferencia de prensa regular del gobierno que la impresión de Merz sobre su viaje había sido “muy positiva” y “no hay duda de que Brasil es nuestro socio más importante geoestratégicamente y económicamente en América del Sur”.

El comentario disputado “se refería esencialmente al deseo de la delegación de regresar a casa después de un vuelo nocturno muy agotador y un largo día en Belém”, dijo. “Cuando el canciller dice que vivimos en uno de los países más hermosos del mundo, eso no significa que otros países no sean también muy hermosos”.

Al ser preguntado si Merz se disculparía o si veía algún daño en las relaciones, Kornelius respondió: “No, dos veces”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.