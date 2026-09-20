Ucrania lanza más de 1.000 drones contra Rusia, incluidos cientos enviados contra Moscú

Las fuerzas ucranianas lanzaron más de 1.000 drones contra Rusia durante la noche, incluido cientos lanzados hacia Moscú, informaron funcionarios el domingo mientras el Kremlin celebraba el tercer y último día de sus elecciones parlamentarias.

El alcalde de Moscú describió la oleada de drones como el “mayor ataque de la historia” contra la capital rusa y dijo que había daños en una refinería de petróleo de Moscú y un edificio residencial.

En toda la región más amplia de Moscú, el ataque mató a dos personas e hirió a 20, dijo el gobernador local Andrei Vorobyov. Los muertos fueron un hombre de 74 años y una mujer de 44, indicó.

No hubo comentarios inmediatos de Ucrania sobre el ataque.

El gran ataque se produjo en el tercer y último día de votación de las primeras elecciones parlamentarias en tiempos de guerra en Rusia, unos comicios prácticamente carentes de oposición a las políticas del presidente Vladímir Putin y que casi con certeza afianzarán el dominio del Kremlin.

Rusia celebró votaciones en cuatro regiones ucranianas que Moscú se anexionó ilegalmente después de que comenzó la guerra, pero que aún no controla por entero, así como en Crimea, la península del mar Negro que fue anexionada ilegalmente por Rusia en 2014. Kiev ha denunciado la acción como ilegal.

El Ministerio ruso de Defensa indicó que sus fuerzas derribaron 1.100 drones ucranianos en todo el país, así como sobre la península ucraniana de Crimea, anexada, y las aguas del mar Negro.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, dijo que 450 drones fueron destruidos en ruta hacia la capital rusa, y que el ataque dañó la Refinería de Petróleo de Moscú y un edificio residencial.

Dijo que el “ataque sin precedentes” contra la capital fue un intento de interrumpir las elecciones.

“El enemigo fracasó en este sentido”, afirmó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.