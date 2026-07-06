Trump publica foto manipulada de los Obama y el Air Force One con grafiti en el avión

El presidente estadounidense Donald Trump publicó el domingo una imagen falsificada del expresidente Barack Obama y su esposa, Michelle Obama, saludando con la mano antes de abordar un Air Force One que había sido pintado con grafitis.

La publicación llegó meses después de otra publicación racista del presidente que mostraba a la pareja como primates en una jungla. Esa fue eliminada tras una dura reacción bipartidista.

La imagen más reciente muestra a los Obama sonriendo y saludando desde lo alto de las escaleras, junto a un avión presidencial celeste y blanco con grafitis pintados que incluían el eslogan de campaña del demócrata “Yes We Can”, “Obama” y “BLM”, abreviatura de Black Lives Matter. La publicación también muestra grafitis en árabe en el avión con la frase “alhamdulillah”, que significa “alabado sea Dios” o “gracias a Dios”.

El uso de grafitis es un mensaje codificado para recordar a la gente el crimen y el deterioro urbano, y en el pasado se ha utilizado en mensajes racistas contra personas negras.

Trump tiene un historial de años de críticas intensamente personales contra los Obama y de usar una retórica incendiaria, a veces racista. Eso incluye desde avivar la mentira de que Obama no nació en Estados Unidos hasta generalizaciones burdas sobre países de mayoría negra y publicaciones que han provocado indignación en su sitio Truth Social.

La publicación racista del presidente que mostraba a los Obama como primates apareció en febrero, durante la primera semana del Mes de la Historia Negra. Fue retirada tras críticas generalizadas de líderes de derechos civiles y senadores republicanos. Sin embargo, Trump se negó a disculparse y, más tarde, se culpó a un miembro del personal por haber hecho la publicación.

Esta vez, el avión presidencial es un tema delicado, ya que Trump realizó la semana pasada su primer viaje en un nuevo Air Force One: un Boeing 747-800 reacondicionado, valorado en 400 millones de dólares, regalado por Qatar. El característico fuselaje celeste claro de la aeronave, que ayudaba al Air Force One a confundirse con el cielo, fue reemplazado por el esquema de colores preferido de Trump: una parte inferior azul marino con franjas rojas y doradas.

Trump pronunció un discurso en el National Mall de Washington para conmemorar el Día de la Independencia y el 250mo aniversario de la firma de la Declaración de Independencia el sábado por la noche; el domingo no tuvo actos públicos y pasó el día en su club de golf en Virginia. Tiene previsto partir el lunes hacia Turquía para asistir a una cumbre con aliados de la OTAN.

La Casa Blanca no ha respondido a un mensaje en que se solicitaban comentarios. Tampoco lo hizo una portavoz de los Obama.

La publicación del domingo también se produjo luego de otra difundida el mes pasado, cuando Trump compartió una imagen manipulada de la nueva biblioteca presidencial de Obama en Chicago, de modo que parecía que el edificio tenía una gran bolsa de basura encima y estaba rodeado por un páramo. “La Biblioteca Obama dentro de diez años será una ‘Meca’ para quienes odian a Estados Unidos. Presidente DJT”, escribió entonces.

Trump ha criticado con frecuencia la biblioteca de Obama en comentarios públicos, y publicó la imagen de la biblioteca dos veces en su plataforma de redes sociales.

La imagen del Air Force One formó parte de una serie de publicaciones del domingo que Trump hizo en Truth Social, incluida una foto antigua que parecía mostrar a la primera ministra italiana Giorgia Meloni sonriendo y mirando hacia arriba a Trump bajo las palabras “RESTRAINING ORDER NEEDED”.

Eso también podría desatar una nueva tormenta en las reuniones de esta semana en Turquía, ya que Trump había sugerido que Meloni pidió “una y otra vez” una foto con él durante la reciente cumbre del Grupo de los Siete, e insinuó que ella suplicó por esa imagen.

Los comentarios de Trump llevaron al ministro de Relaciones Exteriores italiano, Antonio Tajani, a cancelar un posterior viaje previsto a Washington, y Meloni calificó el relato de Trump de “completamente inventado”, y afirmó: “Italia y yo nunca suplicamos”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.