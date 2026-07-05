Mientras la guerra continúa, escaladores ucranianos crean cultura al aire libre

En lo alto de un empinado acantilado de granito a unas dos horas en coche al oeste de Kiev, cientos de personas montaron tiendas de campaña en un camping de festival. Durante el día, escalaban la pared rocosa, nadaban en un embalse cercano o disfrutaban del paddle surf. Al caer la tarde, bandas en vivo y DJs se apoderaban del escenario mientras la música rock y electrónica sonaba por el bosque.

El festival Stoned Climbers, que se celebró la semana pasada en la región de Zhytomyr, es el mayor evento al aire libre de Ucrania que combina escalada y música en vivo. Como muchos actos públicos en la Ucrania en guerra, el festival mezcló la actividad física con recordatorios de que la guerra nunca está lejos.

Los visitantes recibieron múltiples notificaciones de alerta antiaérea en sus teléfonos durante todo el fin de semana. Soldados de permiso se mezclaban entre la multitud, mientras los organizadores destinaron todas las ganancias del festival de este año a un fondo de ayuda para la Brigada Azov de Ucrania. A diferencia del año pasado, sin embargo, ningún dron ni misil ruso cruzó el cielo sobre el campamento en su camino hacia Kiev.

El festival, gestionado por voluntarios, se puso en marcha en 2023 por unos 15 amigos que habían pasado más de un año escalando juntos después de quedar fascinados por la cultura de escalada de Yosemite.

Ese parque norteamericano ha sido considerado durante mucho tiempo como uno de los lugares de nacimiento de la escalada moderna en roca, donde los escaladores construyeron una contracultura en torno a dormir en tiendas de campaña, vivir en furgonetas y pasar meses en las paredes de granito del valle.

“Nos dimos cuenta de que la escalada podía ser mucho más que un deporte", declaró Dmytro Isaienko, cofundador del festival, de 39 años. "Se trata de una forma de vida específica: en la naturaleza, acampando, sobre las rocas”.

Isaienko y sus amigos querían desafiar la percepción de que la escalada estaba reservada para atletas de élite. Su primer festival atrajo a unos 150 visitantes. Este verano, la asistencia creció a más de 500, la mayoría de ellos principiantes o escaladores aficionados.

Organizar el festival en tiempos de guerra le ha dado un propósito más amplio, señaló Isaienko. Cree que crear lugares donde la gente pueda reunirse, aprender nuevas habilidades y pasar tiempo junta se ha convertido en una manera de sostener el bienestar personal durante una guerra prolongada.

“Hay que alejarse de la guerra por un tiempo, salir de Kiev y venir aquí un rato juntos, un poco más de lo habitual”, indicó.

Una comunidad de escalada crece incluso mientras la guerra continúa

En las rocas de abajo, instructores ayudan a principiantes a abrocharse los arneses, ponerse magnesio en las manos y buscar el siguiente agarre en la pared de granito. Cada vez que alguien alcanza la cima del acantilado de 25 metros (82 pies) —a menudo por primera vez—, espectadores, instructores y escaladores estallan en aplausos.

Entre los recién llegados al festival estaba Liliia Karpach, de 21 años, que viajó desde la región occidental ucraniana de Lviv para asistir a su primer Stoned Climbers.

“Decidí venir porque hacía muchísimo tiempo que no escalaba en rocas de verdad", contó Karpach. "También quería conocer a la comunidad en persona y relacionarme con gente nueva”.

Indicó que la escalada es un ejercicio mental además de físico, y espera que otros se animen a probarla.

Ella aconsejó: “Si te pone muy nervioso venir por tu cuenta, invita a algunos amigos. Aunque ninguno de ustedes sepa escalar, lo pasarán bien juntos”.

Ayudar a que quienes escalan por primera vez ganen esa confianza es una de las partes más gratificantes del festival para el instructor Andrii Lamei, de 24 años.

Mientras aseguraba a una joven durante su primera escalada, le fue explicando con calma la parte más difícil del ascenso. A medida que ella subía, sus movimientos se volvían más seguros. Tras llegar a la cima, Lamei la animó a hacer una pausa antes de descender.

“Mira a tu alrededor. Disfruta el momento. Lo lograste”, le gritó él a ella.

“La escalada te ayuda a trabajar con el estrés. Te ayuda a manejar situaciones estresantes en la vida cotidiana”, señaló Lamei.

Sueña con escalar fuera de Ucrania algún día pero, como la mayoría de los hombres ucranianos, no puede salir del país mientras sigan vigentes las restricciones de viaje en tiempos de guerra.

“Quisiera ir al exterior para visitar Yosemite, para visitar las montañas de Noruega, pero no puedo. Pero quizá así me veo obligado a disfrutar lo que tengo aquí”, apuntó.

Para Isaienko, esa es precisamente la razón por la que importan festivales como Stoned Climbers.

Mientras muchos ucranianos han puesto en pausa partes de sus vidas durante la guerra, espera que la comunidad que se está formando alrededor de los acantilados demuestre que aún pueden surgir nuevas tradiciones.

“Este es un festival para todos. Incluidas las personas que nunca han probado la escalada”", sostuvo.

Y cada vez que otro escalador primerizo alcanza la cima, los aplausos que suben desde las rocas de abajo sugieren que, poco a poco, esa comunidad está creciendo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.