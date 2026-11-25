El gobierno de Estados Unidos tiene previsto anunciar pronto planes para aumentar los aranceles a China, la Unión Europea y otras 14 economías, según dos personas familiarizadas con el asunto.

Se prevé que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos publique en los próximos días los resultados de una investigación arancelaria de varios meses sobre los subsidios industriales de las 16 economías, según las personas, que no estaban autorizadas a comentar públicamente y hablaron bajo condición de anonimato.

Subrayaron que el momento para la aplicación de los aranceles aún podría cambiar. La Casa Blanca y la Oficina del Representante Comercial no respondieron a solicitudes de comentarios.

Los nuevos aranceles forman parte de un plan para remplazar gravámenes más amplios que el gobierno estadounidense estableció el año pasado y que posteriormente fueron anulados por la Corte Suprema. Bloomberg y The Wall Street Journal informaron sobre los planes más temprano el martes.

Los aranceles responden a lo que la Casa Blanca ha señalado como una producción manufacturera excesiva en esos países, la cual es impulsada por subsidios y ha provocado una avalancha de bienes a precios más bajos que socavan a las empresas estadounidenses.

La medida comercial prevista constituye un segundo paso en los esfuerzos del gobierno por reemplazar los gravámenes anunciados en abril de 2025, que la Corte Suprema declaró inconstitucionales en febrero. La Casa Blanca impuso en julio gravámenes de entre 10% y 12,5% a 60 socios comerciales, con el argumento de que no aplicaron adecuadamente prohibiciones a bienes producidos mediante trabajo forzoso.

La nueva medida comercial prevista demuestra que el gobierno de Donald Trump aún está dispuesto a imponer aranceles pese a las derrotas del Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato de este mes, impulsadas en gran medida por preocupaciones sobre el costo de vida. Al mismo tiempo, los nuevos gravámenes podrían poner a prueba cómo responderán los demócratas a aranceles impuestos unilateralmente por Trump.

Aunque los demócratas tienen mayorías tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, Trump podría vetar cualquier legislación que anule o debilite los aranceles.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.