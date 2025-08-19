Trump asegura que no enviará soldados estadounidenses para defender a Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció el martes garantías de que no se enviarían soldados estadounidenses para ayudar a defender Ucrania contra Rusia, después de parecer dejar abierta la posibilidad el día anterior.

Trump también dijo en una entrevista matutina en televisión que las esperanzas de Ucrania de unirse a la OTAN y recuperar la península de Crimea de Rusia son “imposibles”.

Trump, su homólogo ucraniano Volodymyr Zelenskyy y otros dirigentes europeos mantuvieron horas de conversaciones en la Casa Blanca el lunes con el objetivo de poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania. Al responder preguntas de los periodistas, Trump no descartó enviar soldados estadounidenses para participar en un esfuerzo liderado por Europa para defender Ucrania como parte de las garantías de seguridad buscadas por Zelenskyy.

Trump dijo después de su reunión en Alaska la semana pasada con el presidente ruso Vladímir Putin que el mandatario ruso estaba abierto a la idea de garantías de seguridad para Ucrania.

Pero cuando le preguntaron el martes en el programa “Fox & Friends” del canal Fox News sobre qué garantías podría ofrecer en el futuro y más allá de su mandato de que los soldados estadounidenses no formarían parte de la defensa de la frontera de Ucrania, Trump respondió: “Bueno, tienes mi garantía, y soy el presidente”.

Trump no tendría control sobre el Ejército de Estados Unidos después de que su mandato termine en enero de 2029.

El presidente también dijo en la entrevista que es optimista de que se pueda alcanzar un acuerdo para poner fin a la invasión rusa, pero subrayó que Ucrania tendrá que dejar de lado su esperanza de recuperar Crimea, que fue tomada por las fuerzas rusas en 2014, y sus aspiraciones de unirse a la alianza militar de la OTAN.

“Ambas cosas son imposibles”, señaló Trump.

Putin, como parte de cualquier posible acuerdo para retirar sus fuerzas de Ucrania, busca la retirada de las tropas ucranianas de las regiones de Donetsk y Luhansk, así como el reconocimiento de Crimea como territorio ruso.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.