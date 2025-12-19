Stay up to date with notifications from The Independent

Ford retira más de 270.000 vehículos eléctricos e híbridos por riesgo de desplazamiento

FORD RETIRO
FORD RETIRO (AP)

Ford está retirando más de 270.000 vehículos eléctricos e híbridos en Estados Unidos debido a un problema con la función de estacionamiento que podría provocar que se desplacen.

El fabricante de automóviles de Detroit afirmó que el retiro incluye ciertos vehículos F-150 Lightning BEV de 2022-2026, Mustang Mach-E de 2024-2026 y Maverick de 2025-2026. El problema radica en el módulo de estacionamiento integrado, que puede no bloquearse en la posición de estacionamiento cuando el conductor cambia a esa posición.

Ford indicó que implementará una actualización del software del módulo de estacionamiento de forma gratuita.

Los propietarios de vehículos pueden contactar al servicio al cliente de Ford al 1-866-436-7332 para obtener información adicional.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

