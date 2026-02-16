Alemania promete mantener apoyo a Líbano tras la salida de cascos azules

Alemania le aseguró al Líbano el lunes que apoyará al país incluso después de retirar a los militares alemanes desplegados como parte de los cascos azules de la ONU en la frontera con Israel, cuando su misión concluya más adelante este año.

El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier hizo el anuncio durante una conferencia de prensa en el palacio presidencial cerca de Beirut. La marina alemana, manifestó el mandatario, ya está entrenando a tropas libanesas mientras refuerzan su presencia en el sur del país tras la guerra de 14 meses entre Israel y el grupo político paramilitar libanés, Hezbollah.

La misión de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (UNIFIL) concluye a finales de 2026, casi cinco décadas después de su despliegue. La fuerza ha desempeñado un papel importante en el monitoreo de la situación de seguridad en la región, incluso durante la guerra entre Israel y Hezbollah el año pasado.

En los últimos meses, Beirut ha dicho que Líbano necesitará una fuerza de seguimiento para llenar el vacío en el sur libanés una vez que se retiren los cascos azules de la ONU.

“Tras el fin de la misión de la UNIFIL, Alemania permanecerá al lado de su país para reforzar la autoridad del Estado”, declaró Steinmeier sin dar más detalles. Es poco probable que las tropas alemanas —encargadas de impedir el contrabando de armas por mar y de ayudar al ejército libanés a vigilar la frontera marítima del país— permanezcan en Líbano.

La UNIFIL cuenta actualmente con unos 7.500 efectivos de paz, incluidos 179 alemanes.

“Las fuerzas armadas libanesas son, por supuesto, la columna vertebral de la estabilidad en Líbano y esto significa que, después de la misión de la UNIFIL, tenemos que pensar cómo fortalecer” al ejército, señaló Steinmeier.

Añadió que el proceso de desarmar a Hezbollah —que formó parte de un alto el fuego negociado por Estados Unidos en noviembre de 2024 que detuvo los combates— debe avanzar y que Israel debería retirarse por completo del territorio libanés.

El presidente libanés Joseph Aoun dijo que Líbano pagó un alto precio por la guerra entre Hezbollah e Israel, que el grupo armado inició al disparar cohetes contra Israel un día después de que el grupo miliciano palestino Hamás atacó el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, lo que desencadenó la guerra en Gaza.

Israel amplió sus ataques, que incluyeron bombardeos y una operación terrestre, en septiembre de 2024, debilitando gravemente a Hezbollah.

El conflicto entre Israel y Hezbollah mató a más de 4.000 personas en Líbano, incluidos cientos de civiles, y causó daños y destrucción estimados en 11.000 millones de dólares, según el Banco Mundial. En Israel, murieron 127 personas, incluidos 80 soldados.

“Nos vimos obligados a vivir conflictos violentos que no elegimos y cargamos con sus consecuencias. Ya no podemos hacerlo”, señaló Aoun sobre la guerra entre Israel y Hezbollah.

También dijo que le pidió a Steinmeier que Alemania asuma un “papel principal” después de la UNIFIL, sin detallar qué implicaría eso, y que también le pida a Israel que respete el alto el fuego y se retire de Líbano. No mencionó la retirada de Hezbollah del sur del país.

