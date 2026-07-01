Tradicionalistas católicos nombran obispos en desafío al papa León XIV y se arriesgan a un cisma

Un grupo disidente de católicos tradicionalistas desafió directamente al papa León XIV el miércoles al celebrar una antigua misa en latín para consagrar a cuatro obispos sin su consentimiento, restando importancia a la amenaza de cisma y excomunión y justificando sus acciones como un “deber sagrado” de defender la fe católica.

Las campanas repicaron por el valle montañoso de Écône, Suiza, mientras la Fraternidad Sacerdotal San Pío X iniciaba la solemne ceremonia en una carpa frente a su seminario. Miles de personas, católicos fieles que prefieren la misa tradicional en latín a las liturgias modernas, llenaron el campo bajo cielos nublados.

La ceremonia ordenada y solemne, acompañada por música de órgano y transmitida en directo por el canal de YouTube de la fraternidad, siguió adelante pese a una última petición de León de que se cancelara. En una carta publicada el martes, el papa estadounidense advirtió que consagrar obispos sin su aprobación equivale a un “pecado de extrema gravedad” que, en realidad, perjudicará a sus fieles.

Aun así, al inicio de la misa, un sacerdote leyó en voz alta un comunicado que justificaba las consagraciones como una defensa necesaria de la fe y criticaba cómo la Iglesia católica de hoy se había apartado de la tradición.

“Por lo tanto, ante Dios consideramos que es un deber sagrado hacia la Santa Iglesia y hacia las almas proceder con la consagración de obispos que sean enteramente fieles a su santa tradición y a su magisterio constante”, afirmó el sacerdote. “Consideramos que todo castigo y censura que se aplique contra este paso no tendrá validez”.

Según el derecho canónico, el mero acto de consagrar a un obispo sin mandato papal conlleva la sanción más severa en la Iglesia católica: la excomunión automática para los cuatro nuevos obispos y para el obispo que administra el rito. También equivale a un acto cismático, o una ruptura intencional de la unidad de la Iglesia católica.

La jornada se desarrolló en un ambiente festivo. El campo se veía lleno de monjas sonrientes, sacerdotes posando para fotos, niñas exploradoras repartiendo botellas de agua, guardias de seguridad vestidos de negro con auriculares y voluntarios escoltas con chalecos naranjas que vigilaban de cerca a los periodistas.

Los asistentes recibieron una gorra de béisbol con las letras “Econe2026” y podían comprar un set de vino de de 75 francos suizos (92,50 dólares) para conmemorar el evento.

Para la fraternidad, conocida por sus siglas SSPX, no importan ni la amenaza de un cisma declarado ni una excomunión. La SSPX cree que sólo ella sostiene la tradición de la Iglesia y la fe católica.

“No lo tememos. Nos duele inmensamente, pero creemos que el bien que buscamos es mayor que el dolor que se nos infligirá”, dijo Marc-André Mabillard, responsable de medios de la fraternidad.

En una respuesta tardía a la carta de León, el superior de la SSPX, el reverendo Davide Pagliarani, instó a León a esperar antes de declarar cualquier sanción.

Una fraternidad fundada en oposición al Concilio Vaticano II

La ceremonia se realizó exactamente 38 años después de que el Vaticano declarara las últimas consagraciones de obispos de la SSPX como un “acto cismático” que conllevó la excomunión automática de los obispos.

El arzobispo francés Marcel Lefebvre fundó la ultratradicionalista SSPX en oposición a las reformas modernizadoras del Concilio Vaticano II. Entre otras cosas, las reuniones eclesiásticas de la década de 1960 revolucionaron las relaciones de la Iglesia católica con otros cristianos, judíos y personas de otras religiones, y permitieron que la misa se celebrara en lengua vernácula en lugar de en latín.

Hoy, la SSPX celebra la antigua misa en latín y ha acusado a la Iglesia moderna de estar plagada de herejías y errores, como el modernismo, el liberalismo y el ecumenismo. La fraternidad insiste en que solo la SSPX sostiene la verdadera fe de Cristo y ha justificado las consagraciones, citando un “estado de necesidad” para atender a sus fieles.

Pero muchos católicos, incluidos conservadores y tradicionalistas, se oponen a las consagraciones, al considerarlas un acto de grave desobediencia al papa que perjudica a la Iglesia.

“No se puede servir a la tradición mientras se desobedece a la Iglesia y a su autoridad”, sostuvo el reverendo Robert Gahl, experto en ética de la Universidad Católica de Estados Unidos.

El biógrafo de San Juan Pablo II, George Weigel, ha escrito que la división entre la SSPX y el Vaticano va mucho más allá del idioma de la misa.

Se trata de “un rechazo de la enseñanza del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia, la salvación, la libertad religiosa, las relaciones Iglesia-Estado y la relación de la Iglesia con otras religiones”, escribió Weigel recientemente en la revista First Things.

Weigel recordó que Lefebvre fue partidario del régimen de Vichy “colaboracionista” en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Uno de los obispos originales de la SSPX negó el Holocausto.

El grupo afirma que, con solo dos de los cuatro obispos originales aún con vida, simplemente necesita más obispos para atender las necesidades de una comunidad de fe que cuenta con 800 lugares de culto en 77 países.

El grupo niega que la consagración sea un rechazo de la autoridad de León o un desafío a su poder. Más bien, sostiene que la creación de cuatro nuevos obispos tiene como único fin poder ordenar nuevos sacerdotes y presidir ceremonias de confirmación según el rito antiguo.

La SSPX ha identificado a los nuevos obispos como Pascal Schreiber, de Suiza; Michael Goldade, de Estados Unidos; Michel Poinsinet de Sivry, de Francia; y Marc Hanappier, también de Francia.

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Winfield contribuyó desde Roma.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.