Dos muertos y miles de evacuados tras el paso de la tormenta Adam por la costa española con fuertes lluvias

Una segunda persona falleció a consecuencia de la tormenta Adam, mientras que algunas zonas del este y del sur de España se ven azotadas por fuertes lluvias, que provocaron inundaciones y la cancelación de vuelos.

El domingo por la noche, la mujer, de 55 años, fue a nadar con un hombre a la playa de Almardà, en Sagunto, que está a 30 minutos en coche de Valencia.

La Agencia Estatal de Meteorología de España había emitido una alerta meteorológica naranja para la región debido a los fuertes vientos y las intensas lluvias.

El hombre, de nacionalidad holandesa, logró nadar hasta ponerse a salvo fuera del mar y alertó a los servicios de emergencia alrededor de las 8 p. m.

Se puso en marcha una importante operación de búsqueda en la que participaron la guardia costera y un helicóptero de rescate marítimo.

open image in gallery Un estacionamiento entero quedó inundado durante las fuertes lluvias en Ibiza ( X/@Emergencies_112 )

A pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia, el cuerpo de la mujer fue hallado en la cercana playa de Canes d'en Berenguer.

Esto se produce tras la muerte de otra mujer, de 35 años, el sábado. Fue arrastrada por la corriente en Cabrera de Mar, a unos 27 km al norte de Barcelona, cuando intentaba cruzar un río con sus hijos la noche del sábado.

Su pareja se lanzó al agua y logró salvar a su hijo, pero la madre fue arrastrada por la crecida del río y encontrada varada en un puerto cercano a Barcelona, según informó el periódico local Sur.

Esta tragedia se produce apenas unas semanas después de que otras dos personas fallecieran en Cataluña a causa de un “mini huracán” distinto a principios de mes.

Desde el sábado, fuertes lluvias y tormentas eléctricas azotaron la región de Levante y zonas de las Islas Baleares.

La tormenta Adam es la primera tormenta con nombre de la temporada 2026-2027.

open image in gallery Se llevaron a cabo operaciones de bombeo de agua en varios garajes de Ibiza ( X/@Emergencies_1 )

El lunes, las alertas meteorológicas por "peligro significativo" seguían vigentes en las zonas de Barcelona y Murcia, Ronda en el sur, el norte y el sur de Valencia y las islas de Mallorca, Formentera e Ibiza.

Ibiza sufrió lluvias torrenciales e inundaciones graves durante el fin de semana, lo que obligó al cierre de su principal aeropuerto en dos ocasiones.

El domingo, este popular destino turístico se encontraba en alerta roja, el nivel de advertencia más alto, después de que cayeran 60 litros de lluvia por metro cuadrado en tan solo una hora.

En las redes sociales circularon videos que mostraban cómo el agua caía a borbotones procedente de una gotera en el techo de la terminal, mientras que sus pistas de aterrizaje también se inundaron.

Se cancelaron un total de 27 vuelos y se desviaron 16. Mientras tanto, los habitantes de la isla se quedaron sin electricidad.

El Ayuntamiento de Cabrera de Mar declaró el lunes 19 de octubre como día oficial de duelo por la mujer arrastrada por el río y el pueblo guardó un minuto de silencio.

Se prevé que la tormenta Adam amaine en los próximos días. Esto ocurre después de que España sufrió un verano de devastadores incendios forestales en diversas regiones, incluida Valencia, ahora azotada por la tormenta.

Traducción de Olivia Gorsin