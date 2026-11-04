El crucero Odyssey, varado en Camboya, zarpa sin pasajeros

Un crucero estadounidense que obligó a todos sus pasajeros a desembarcar en Camboya tras suspender sus operaciones la semana pasada zarpó del país del sudeste asiático con solo la tripulación a bordo, informaron funcionarios camboyanos el miércoles.

El MV Odyssey, propiedad de Villa Vie Residences, con sede en Florida, realizaba un crucero alrededor del mundo cuando suspendió su travesía, que debía durar tres años, debido al fuerte aumento de los costos del combustible.

Se encontraba atracado para una escala programada en el puerto camboyano de Sihanoukville, en el golfo de Tailandia, cuando el 28 de octubre se informó de repente a sus 203 pasajeros que debían desembarcar en cuestión de horas.

El barco salió de Sihanoukville a última hora del martes con solo tripulación y otro personal a bordo, indicó Tang Sochetkresna, director del Departamento de Turismo de la provincia de Preah Sihanouk. Apuntó que no sabía cuál sería el próximo destino del barco.

Casi un centenar de pasajeros permanecían en Sihanoukville, mientras que otros estaban visitando otras partes de Camboya o habían continuado viaje hacia otros países, agregó. La mayoría de los pasajeros del barco eran estadounidenses.

El crucero, con capacidad para 650 pasajeros, tenía 156 miembros de tripulación a bordo, pero no estaba claro cuántos partieron con la embarcación.

No ha habido ningún anuncio oficial sobre los planes de futuro del crucero. Según reportes en prensa, un acreedor habría asumido su gestión y lo estaría llevando a Singapur, el principal centro marítimo del sudeste asiático.

El abrupto final de la travesía ha recibido mucha atención porque se había promocionado como un hogar flotante, que combinaba la vida a largo plazo en el mar con viajes por el mundo.

Varios pasajeros afirmaron que habían pagado más de 300.000 dólares por una suite durante toda la vida útil del buque.

Villa Vie Residences indicó que los gastos mensuales de combustible por cabina, que solían promediar los 1.800 dólares, alcanzaron un estimado de entre 6.000 y 8.000 dólares en partes de Asia debido a la guerra en Irán.

La empresa explicó que buscó reducir el consumo de combustible al ralentizar el itinerario y pasar más tiempo en puerto, pero no pudo compensar el alza de los costos.

El tráfico se ha reducido en el estrecho de Ormuz desde que comenzó la guerra con Irán, lo que ha restringido los suministros de todo tipo de combustibles derivados del petróleo, especialmente en el sudeste asiático, y ha incrementado los precios de forma pronunciada.

Los pasajeros habían comentado que la empresa les pedía desde hacía varios meses aportaciones para mantener el barco en funcionamiento, y en redes sociales se ha generado un debate sobre si alguna vez fue financieramente viable.

Construido en 1993 y operado con distintos nombres por varias líneas de cruceros antes de la pandemia del COVID-19, el Odyssey fue adquirido por Villa Vie Residences en 2023.

El crucero actual comenzó en octubre de 2024 en Belfast, Irlanda del Norte, donde el barco había sido reacondicionado. Ya se había planificado un segundo crucero, junto con la compra de un segundo barco para operar en una capacidad similar.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.