Starmer recibe a Zelenskyy, Macron y Merz para hablar del apoyo a Ucrania

El primer ministro británico, Keir Starmer, recibirá al presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, al presidente francés, Emmanuel Macron, y al canciller alemán, Friedrich Merz, el domingo para hablar del apoyo continuo a Ucrania.

Reino Unido, Francia y Alemania, el llamado grupo E3 de naciones europeas, han prestado un respaldo destacado a Ucrania tras la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022. Reino Unido y Francia encabezan la iniciativa de la “coalición de los dispuestos” para ofrecer garantías de seguridad a Ucrania como parte de un proceso de paz.

La reunión se celebrará el domingo por la noche tras un ataque ucraniano con drones a gran escala que tuvo como objetivo San Petersburgo, la segunda ciudad más grande de Rusia, lo que subraya la creciente capacidad de Kiev para golpear el interior del territorio ruso. El gobernador local, Alexander Beglov indicó que tres personas sufrieron heridas leves en el ataque del sábado, durante el cual se recomendó a los residentes permanecer en interiores.

La operación fue un nuevo golpe embarazoso a los esfuerzos del presidente ruso, Vladímir Putin, por presentar el conflicto como un hecho lejano que no afecta a la vida cotidiana en Rusia.

Putin rechazó el viernes la propuesta de Zelenskyy de celebrar una reunión, y afirmó que no le ve “sentido”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.