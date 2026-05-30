Soldado guyanés herido en tiroteo fronterizo con hombres armados en Venezuela

Un soldado guyanés resultó herido en un tiroteo con hombres armados en Venezuela que ocurrió a lo largo de la frontera que comparten, informaron las autoridades.

La Fuerza de Defensa de Guyana indicó en un comunicado que una lancha patrulla en el río Cuyuní fue atacada a tiros el viernes por la noche.

Se trata del más reciente de varios enfrentamientos sangrientos en los últimos años, mientras las tensiones se mantienen altas por la reclamación de Venezuela sobre el Esequibo, un territorio que conforma dos tercios de la superficie de Guyana. Un ataque previo dejó heridos a ocho soldados guyaneses.

Los dos países comparecieron a principios de este mes ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya para presentar argumentos en una disputa por el Esequibo, un territorio de 160.000 kilómetros cuadrados (62.000 millas cuadradas) rico en oro, diamantes, madera y otros recursos naturales. También se ubica cerca de enormes yacimientos petroleros mar adentro que actualmente producen un promedio de 900.000 barriles al día.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha dicho a los jueces en La Haya que la disputa centenaria se resolverá mediante negociaciones políticas y no un fallo judicial.

Venezuela considera que el Esequibo es su territorio porque la región estaba dentro de sus límites durante el periodo colonial. Sostiene que un acuerdo de Ginebra de 1966 entre Venezuela, Gran Bretaña y la entonces Guayana Británica, hoy Guyana, anuló una frontera trazada en 1899 por árbitros internacionales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.