Sobrevivientes describen terror y pánico tras naufragio de ferry chipriota

Sobrevivientes de un desastre de ferry frente a la costa del norte de Chipre que dejó ocho muertos describieron el lunes el terror que sintieron cuando se apresuraban a escapar de la embarcación que se hundía.

Los pasajeros hablaron mientras equipos de rescate buscaban a 18 personas desaparecidas desde que el barco, que transportaba a 267 pasajeros y tripulantes, volcó tras salir de Kyrenia, un puerto del norte de Chipre separatista, con destino a Tasucu, en Turquía, el domingo por la tarde.

Serkan Kunduraci, quien escapó del ferry al abrirse paso por una ventana rota, contó que vio a niños y a otras personas ahogándose en el mar a unos 7,5 kilómetros (4 millas náuticas) de la costa chipriota.

“Vi morir en el mar a algunos que no sabían nadar”, declaró a la agencia de noticias DHA. “Había quienes, en pánico, no se pusieron chalecos salvavidas. Algunos saltaron (al mar) de inmediato por miedo. Había un anciano, no pudimos sacarlo. Intentamos levantarlo, pero no pudimos. Él también se ahogó.

“Vimos y fuimos testigos de cómo se ahogaban los hijos de una familia, niños y niñas, muy pequeños”.

Los sobrevivientes relataron que el ferry empezó a escorarse y a entrarle agua después de que escucharon varios ruidos fuertes provenientes de debajo de la cubierta.

“La tripulación vino, echó un vistazo y nos dijo que no había un problema grave, solo una junta suelta que estaba causando una filtración”, explicó Kunduraci.

Cuando llegó la orden de evacuar, añadió, la gente ya estaba presa del pánico. Señaló que el barco comenzó a inclinarse mientras el capitán aparentemente intentaba regresar a Kyrenia, conocida como Girne en turco.

“Había tantos gritos y tanta gente quedó atrapada atrás — los habían dejado en la parte trasera”, afirmó Kunduraci. “No podían salir. Había cuerpos y personas amontonadas encima de ellos. Los que quedaron atrapados debajo fueron los desafortunados; se quedaron ahí abajo”.

Deniz Ozpolat también recordó la sensación de pánico a bordo del ferry, que era propiedad de Filo Denizcilik.

“Nos dirigimos hacia la salida. Ya se había formado una avalancha de gente. No encontrábamos los chalecos salvavidas. Nos cerraron las puertas y no podíamos salir”, contó a DHA.

“Las abrieron después. Saltamos al agua. El barco empezó a hundirse después de escorarse hacia un lado. Rompimos las ventanas y rescatamos a personas. Había una familia en mar abierto, había niños”.

El rescatista Muhammed Ozcelik, que dirige una empresa de deportes acuáticos, relató que su embarcación fue una de las primeras en llegar al lugar y comenzó a sacar a la gente del mar.

“Intentamos hacer más de lo que podíamos. La gente decía: ‘Llévame a mí también, llévame a mí también’, pero no había capacidad. Incluso llevamos a muchos más de (nuestra capacidad) … La gente luchaba por su vida”.

Imágenes en los medios turcos mostraron a pasajeros con chalecos salvavidas de pie sobre el ferry volcado mientras esperaban ser rescatados. Más tarde, se vio a muchos desembarcando de pequeñas embarcaciones de recreo en un puerto.

Unal Ustel, primer ministro del norte de Chipre, declaró el domingo por la noche que se abrió una investigación y que los ocho tripulantes del ferry fueron detenidos.

“Se investigará cada aspecto de este incidente”, manifestó. “Se descubrirá hasta la más mínima negligencia. A quien se determine culpable o responsable no se le perdonará”.

La guardia costera y el ejército turcos estaban ayudando a los equipos de rescate del norte de Chipre, añadió Ustel, al describir el incidente como el peor desastre marítimo en la historia chipriota.

Chipre quedó dividido por líneas étnicas en 1974, y los turcochipriotas declararon la independencia en 1983. Solo Turquía reconoce al norte, donde mantiene a más de 35.000 soldados.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.