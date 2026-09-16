Sheinbaum defiende la soberanía y recuerda a migrantes en celebración de independencia de México

Entonando vivas a favor de la soberanía y la libertad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la noche del martes desde la capital mexicana la tradicional celebración de la independencia, que se festejó bajo la sombra de la violencia en algunas regiones del país, como el estado de Sinaloa.

Frente a decenas de miles de personas que se concentraron en la principal plaza de la Ciudad de México, Sheinbaum ofreció, desde uno de los balcones del palacio de gobierno, un breve mensaje en el que recordó a los héroes y heroínas, indígenas, afromexicanos y migrantes, y defendió la soberanía del país, que ha convertido en un tema recurrente tras las tensiones que han surgido con Estados Unidos en materia de seguridad y comercio. Hace un año la mandataria protagonizó su primera celebración de independencia luego de asumir el gobierno en octubre de 2024.

“¡Viva la dignidad del pueblo de México! ¡Viva la libertad! ¡Viva la igualdad! ¡Viva la justicia! ¡Viva la democracia¡ ¡Viva México libre, independiente y soberano!”, expresó Sheinbaum ante la multitud que replicó sus vivas.

De seguido la presidenta tocó la campana del palacio de gobierno en la conmemoración del 216 aniversario del inicio de la independencia de México de España. El acto fue acompañado con los repiques de las campanas de la catedral capitalina y el canto del himno nacional que entonaron los miles de asistentes al Zócalo.

Con esta celebración se recuerda cada año el llamado a las armas — conocido como “Grito de Independencia” — que realizó el sacerdote Miguel Hidalgo para iniciar, en 1810, una lucha que culminó en 1821. El festejo se ha mantenido desde inicios del XIX, pero no fue sino hasta 1880 cuando los políticos introdujeron el sonar de las campanas y las vivas.

La tradicional celebración incluye fuegos artificiales, actos musicales y concentraciones, así como desfiles militares en todo el país.

Las familias mexicanas conmemoran la fecha en sus hogares comiendo platos tradicionales como un caldo hecho a base de granos de maíz conocido como “pozole” y los chiles en nogada que se hacen con un chile poblano relleno de un picadillo de carne de res y cerdo, mezclados con frutas y especias y cubierto con una cremosa salsa de nuez.

Sinaloa retoma festejos bajo fuerte seguridad

Después de dos años de cancelaciones de los festejos patrios, el gobierno oficialista del estado noroccidental de Sinaloa convocó el martes a la tradicional fiesta en Culiacán, capital del estado, pese a la ola de violencia que impera en esa región desde 2024 por la pugna que mantienen dos facciones del Cártel de Sinaloa que ha dejado miles de muertos y desaparecidos.

La decisión de las autoridades estatales coincidió con el envío de más de 1.800 militares y policías a la ciudad turística de Mazatlán que acordó el gobierno de Sheinbaum para fortalecer la seguridad en el estado, donde en las últimas dos semanas han asesinado alrededor de 70 personas. Con este refuerzo las fuerzas militares y policiales en Sinaloa se elevan a casi 20.000.

La celebración en Culiacán será encabezada por la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava que asumió el cargo el mes pasado tras la licencia indefinida que solicitó el político oficialista Rubén Rocha Moya para enfrentar la investigación por narcotráfico que le abrieron en Estados Unidos.

Desde septiembre de 2024 se desató en Sinaloa una ola de violencia por la lucha intestina que mantiene el bando de “Los Chapitos” — que integran los hijos del exlíder condenado del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán — con los seguidores del histórico capo detenido Ismael “El Mayo” Zambada.

La pugna surgió a raíz de la detención en julio de 2024 de Zambada quien señaló a Joaquín Guzmán López, hijo del “El Chapo” Guzmán, de secuestrarlo y llevarlo en un avión a Texas para entregarlo a las autoridades estadounidenses. Ambos permanecen detenidos en Estados Unidos.

La violencia que golpea vastas regiones del país obligó el martes a las autoridades de algunos municipios de los estados de Chihuahua, Oaxaca y Nuevo León a suspender los espectáculos masivos de celebración de la independencia.

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Ibarra reportó desde la ciudad de Culiacán