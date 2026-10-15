Senado de Brasil aprueba semana laboral más corta, dando triunfo a Lula antes de balotaje

El Senado de Brasil aprobó el miércoles una enmienda constitucional para reducir la jornada laboral máxima del país de 44 a 40 horas semanales sin reducir el salario, una medida respaldada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien espera que impulse su posición frente a Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se realizará el 25 de octubre.

Se prevé que Lula promulgue la reducción de la jornada laboral la próxima semana. Muchos legisladores de la oposición dejaron de bloquear la iniciativa, algo que hicieron durante meses, y se alinearon con aliados del presidente.

Encuestas recientes indicaban un amplio respaldo a la medida, pese a la oposición de muchos empresarios.

“La mayoría de los votantes ya eligió a su candidato, así que cualquier cambio en la aprobación puede definir la elección”, comentó Mayra Goulart, politóloga de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

Lula ha tomado una serie de medidas en los últimos días para apuntalar su apoyo antes de la segunda vuelta, entre ellas nuevos recortes de impuestos a los combustibles, la ampliación de subsidios existentes, la promesa de condonar deudas de más de 3,6 millones de pequeñas empresas con el gobierno federal, la decisión de bloquear la señal de teléfonos celulares alrededor de las prisiones y un aumento de los pagos de un programa de asistencia para estudiantes universitarios.

El cambio en el sistema de jornada laboral es considerado el punto culminante de esas iniciativas.

Bolsonaro, quien superó a Lula por 2,2 millones de votos en la primera vuelta, declaró su apoyo a la medida el martes, un giro respecto de su oposición sostenida durante mucho tiempo. Antes defendía un régimen de pago por hora, pedía negociaciones individuales entre empleados y empleadores, y reiteradamente calificaba la propuesta como motivada por intereses electorales.

“Me parece que, después de la presión social, después de todas las protestas callejeras en Brasil, el Partido Liberal (de Bolsonaro) decidió votar para terminar con el esquema de seis días de trabajo y uno de descanso”, manifestó Lula el martes.

Horas después de anunciar su respaldo al cambio, Bolsonaro dijo a empresarios que el nuevo Congreso —donde el partido de Bolsonaro podría alcanzar una mayoría simple con otros partidos aliados desde febrero— podría revisar la medida, informó el diario local O Globo.

La enmienda constitucional establece un límite de 40 horas semanales y dos días de descanso sin reducir el salario. Más de 37 millones de trabajadores podrían beneficiarse de las nuevas reglas, según el gobierno.

El gobierno de Lula ha trabajado en la propuesta desde el año pasado.

“Cualquier cambio hecho en un año electoral puede considerarse una medida electoral”, expresó Carla Beni, economista de la Fundación Getulio Vargas, un centro de estudios y universidad.

Las personas que trabajan en la economía informal, como los trabajadores independientes y los repartidores, no se verán afectadas por la nueva ley.

La enmienda otorga a las empresas 14 meses para adoptar la jornada laboral más corta, lo que fue un punto de fricción en las negociaciones. Muchos líderes empresariales y legisladores querían que los cambios se hicieran de manera gradual durante 10 años.

El impulso detrás de esta reforma refleja una tendencia creciente en América Latina. Países vecinos como Chile y Colombia han aprobado recientemente leyes históricas para reducir sus respectivas jornadas laborales a 40 y 42 horas, lo que envalentonó a los grupos laborales brasileños a buscar lo mismo.

En febrero, legisladores mexicanos aprobaron una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para recortar la semana laboral de 48 horas. Las horas de trabajo se reducirán gradualmente hasta llegar a una semana laboral de 40 horas para 2030.

Chile aprobó en 2023 la llamada Ley de 40 Horas, que redujo su semana laboral a 40 horas desde el año pasado. Se aplica a todos los trabajadores bajo el Código del Trabajo de Chile, sin reducción salarial.

Argentina se ha desmarcado de esa tendencia bajo el presidente Javier Milei y podría ampliar su semana laboral de 48 horas. ___ Hughes informó desde Río de Janeiro. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.