Se desconoce paradero de opositor y excandidato presidencia de Bielorrusia

Decenas de prisioneros políticos indultados por el líder autoritario de Bielorrusia se sentaron en un autobús esperando cruzar la frontera con Lituania el mes pasado, a minutos de la libertad. De repente, uno de ellos se levantó, forzó la puerta y se bajó, negándose desafiante a abandonar su tierra natal en lo que él llamó una deportación forzada.

Desde ese incidente del 11 de septiembre, no se ha visto a Mikalai Statkevich. Activistas de derechos humanos exigen que las autoridades bielorrusas revelen qué ha sucedido con el político opositor y excandidato presidencial de 69 años.

Statkevich fue uno de los 52 prisioneros políticos indultados por el presidente Alexander Lukashenko como parte de un acuerdo negociado por Estados Unidos.

El compañero prisionero político Maksim Viniarski, que viajaba con él en el autobús, dijo a The Associated Press que “Statkevich parecía decidido, listo para luchar no solo por él mismo, sino por la libertad de todos los bielorrusos”.

Cuando el demacrado Statkevich se escapó del autobús que iba a Lituania, olvidó ahí el medicamento que necesita para el corazón.

“Statkevich interrumpió el guion de Lukashenko y demostró que incluso enfermo... aún puedes resistir la dictadura y la ilegalidad”, dijo Viniarski. “Él entendía claramente el precio de su elección. Me dijo: ‘No permitiré que me vendan o que alguien decida dónde vivo o dónde muero’”.

Vieron a fuerzas de seguridad llevándoselo

Durante varias horas, Statkevich permaneció en tierra de nadie en el cruce fronterizo de Kamenny Loh hasta que las cámaras de vigilancia grabaron a seis elementos de seguridad enmascarados escoltándolo de regreso a Bielorrusia.

Lukashenko dijo más tarde que Statkevich estaba de vuelta en Bielorrusia: “Después de todo, es nuestro ciudadano”, pero no quiso dar más detalles.

Las acciones de Statkevich resonaron con las de Maria Kolesnikova, una líder de las manifestaciones masivas tras una disputada elección en 2020 que mantuvo a Lukashenko en el poder. Ella se convirtió en un símbolo de resistencia al romper su pasaporte en la frontera y regresar a Bielorrusia cuando las autoridades intentaron deportarla ese año. En 2021, fue condenada por cargos que incluían “conspiración para tomar el poder” y sentenciada a 11 años de prisión.

Después de la desaparición de Statkevich, su esposa Maryna Adamovich regresó a Bielorrusia de un viaje al extranjero y visitó la colonia penitenciaria en Hlybokaye, donde había estado detenido anteriormente, pero los funcionarios se negaron a confirmar si estaba allí. No ha recibido respuesta de las autoridades sobre su condición y ubicación.

“El abuso continúa. Intentar deportar a Mikalai, dado su carácter, fue un esfuerzo inútil”, dijo, agregando que él le había dicho: “Están deportando patriotas. No me iré. ¿Qué pasará con el país?”.

Adamovich teme por su salud, señalando que Statkevich tuvo un ataque al corazón en prisión, pero “ni la enfermedad ni los años de confinamiento solitario han quebrado su voluntad”.

Protestas por su intento de deportación

Pavel Sapelka del grupo de derechos humanos Viasna dijo que no está claro si las autoridades han presentado nuevos cargos contra Statkevich para mantenerlo bajo custodia a pesar de que fue indultado por Lukashenko.

Expertos de las Naciones Unidas protestaron por lo que describieron como el intento de deportación de Statkevich y exigieron información sobre su paradero.

“Hay razones sólidas para creer que Statkevich es víctima de desaparición forzada y detención arbitraria”, dijeron los expertos, según la oficina de derechos humanos de la ONU. “Hacemos un llamado a Bielorrusia para que proporcione información sobre su destino y paradero, así como sobre su estado de salud”.

La decisión de Lukashenko de indultar a los 52 prisioneros siguió a una llamada telefónica en agosto con el presidente estadounidense, Donald Trump, que desató especulaciones sobre un posible deshielo en las relaciones. La liberación fue parte de un acuerdo negociado por Estados Unidos que alivió las sanciones sobre la aerolínea nacional Belavia, incluyendo la reanudación del suministro de piezas y el mantenimiento de aeronaves.

Prisioneros políticos “como mercancías”

“Lukashenko está intercambiando prisioneros políticos como mercancías, liberando a algunos y encarcelando a otros activistas en su lugar”, dijo la líder opositora Sviatlana Tsikhanouskaya a The Associated Press. “Respeto la decisión y elección de principios de Statkevich de permanecer en el país, pero esto resalta el problema: los prisioneros políticos bielorrusos no están siendo liberados sino deportados a la fuerza a otros países en contra de su voluntad”.

Lukashenko, apodado “el último dictador de Europa”, ha gobernado Bielorrusia durante más de tres décadas, manteniendo su control del poder a través de elecciones que Occidente no considera libres ni justas y represiones violentas contra la disidencia. Tras las protestas del año 2020, donde cientos de miles tomaron las calles, más de 65.000 personas fueron arrestadas, miles fueron golpeadas y cientos de medios de comunicación independientes y organizaciones no gubernamentales fueron cerrados y prohibidos.

Según Viasna, alrededor de 1.200 prisioneros políticos, incluido su fundador y Premio Nobel de la Paz, Ales Bialiatski, permanecen bajo custodia. Los activistas dicen que se les mantiene en condiciones duras y a menudo se les niega atención médica, representación legal y contacto con sus familias.

Bielorrusia ha sido sancionada repetidamente por países occidentales por violaciones de derechos humanos y por permitir que Rusia use su territorio para invadir Ucrania en 2022.

Statkevich fue arrestado antes de las elecciones de 2020, condenado por cargos de organizar disturbios masivos y sentenciado a 14 años de prisión. En 2022, las autoridades lo etiquetaron como “extremista”, un término utilizado contra los críticos del gobierno. Desde el 9 de febrero de 2023, estuvo en completo aislamiento sin contacto con el mundo exterior.

En sus décadas de activismo político, Statkevich ha sido encarcelado tres veces y ha pasado más de 12 años tras las rejas. Amnistía Internacional lo ha reconocido como prisionero de conciencia en tres ocasiones.

Statkevich es el político opositor con más años de servicio en el país y el fundador del partido Hramada Popular Socialdemócrata Bielorruso, que está afiliado a la Internacional Socialista.

Antes de eso, Statkevich buscó una carrera militar y participó en la formación del Ejército bielorruso tras el colapso de la Unión Soviética en 1991. En 1999, ayudó a organizar la masiva “Marcha de la Libertad” oponiéndose al plan de unir a Bielorrusia con Rusia. Por organizar otra manifestación opositora protestando contra el resultado de las elecciones parlamentarias de 2004 y el referéndum que permitía a Lukashenko buscar otro mandato, Statkevich fue sentenciado a tres años de libertad restringida.

En las elecciones presidenciales de 2010, se postuló contra Lukashenko y pasó casi cinco años en prisión después. Fue uno de los líderes opositores galardonados con el Premio Sájarov del Parlamento Europeo por la Libertad de Pensamiento.

“Statkevich ejemplifica la resiliencia y el coraje de un político obligado a trabajar bajo una dictadura”, dijo Viniarski. “Statkevich ha reiterado que nuestros valores valen exactamente lo que estamos dispuestos a pagar por ellos”.

