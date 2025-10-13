Sarkozy informado sobre cuándo y dónde presentarse en prisión por caso de financiamiento en Libia

Las autoridades francesas informaron el lunes al expresidente Nicolas Sarkozy sobre a qué prisión debe presentarse y cuándo, mientras espera su apelación tras ser condenado a cinco años por conspiración criminal que involucra el uso de fondos de Libia para financiar su exitosa campaña de 2007. Los detalles no se hicieron públicos de inmediato.

Sarkozy, el primer expresidente en la historia moderna de Francia en ser encarcelado, ha mantenido su inocencia y ha protestado contra la decisión de ser encarcelado mientras espera el resultado de su apelación. Una vez encarcelado, el hombre de 70 años podrá presentar una solicitud de liberación ante el tribunal de apelaciones. Los jueces tendrán hasta dos meses para procesar la solicitud.

La Fiscalía Financiera Nacional informó a Sarkozy sobre los detalles de su detención durante una breve reunión formal el lunes por la tarde. Sarkozy abandonó el tribunal poco después.

Antes de la audiencia, Bérénice Dinh, secretaria general y portavoz de la fiscalía, declaró que a Sarkozy se le informaría "la fecha, el lugar y la hora en que debe estar allí".

La fiscalía también dijo que Sarkozy no iría a prisión el lunes y que no haría pública esa información, para evitarle la experiencia de ser filmado al inicio de su detención.

Aunque retirado desde hace tiempo de la política activa, Sarkozy sigue siendo una figura influyente en los círculos conservadores. Se desempeñó como presidente de 2007 a 2012 y fue previamente condenado en otro caso de corrupción, pero no ha tenido que cumplir tiempo en prisión.

Por razones de seguridad, Sarkozy previsiblemente será retenido bajo condiciones reservadas para reclusos de alto perfil, posiblemente en un área especial "VIP" de la prisión de La Santé en París, donde algunos de los criminales más notorios de Francia han sido encarcelados.

Sarkozy recibió la sentencia de cinco años el 25 de septiembre en un extenso caso legal tras una década de investigación. El tribunal de París indicó que la sentencia de prisión era efectiva de inmediato en lugar de suspenderla en espera de apelación, citando "la gravedad de la alteración del orden público causada por el delito".

A Sarkozy se le dieron 18 días después del fallo para "organizar su vida profesional" antes de la decisión de detención del lunes.

El Ministerio de Justicia francés señaló en 2024 que el 90% de los adultos condenados y sentenciados a al menos dos años de prisión son detenidos de inmediato.

El tribunal sostuvo que Sarkozy, como candidato presidencial y ministro del interior, utilizó su posición "para preparar corrupción al más alto nivel" de 2005 a 2007 para financiar su campaña presidencial con fondos de Libia, entonces liderada por Moamar Gadafi.

El tribunal absolvió a Sarkozy de otros tres cargos y aseguró que no hay evidencia de que el dinero transferido de Libia a Francia haya sido utilizado en la campaña de Sarkozy de 2007 o para su "enriquecimiento personal directo".

Sarkozy ha afirmado consistentemente su inocencia, insistiendo en que fue víctima de un complot por parte de personas vinculadas al gobierno libio. Sugirió que las acusaciones eran una represalia por su llamado en 2011 para la destitución de Gadafi, quien fue derrocado y asesinado en medio de las protestas pro-democracia de la Primavera Árabe ese año.

Se ha programado un juicio de apelación para una fecha posterior, posiblemente en la primavera.

