Hallan dos cuadros de Renoir robados de un museo francés; hay seis detenidos

Dos pinturas de Renoir robadas el mes pasado de un museo en el sur de Francia han sido encontradas y seis personas fueron detenidas, dijeron autoridades locales el viernes.

Bryan Masson, alcalde de Cagnes-sur-Mer la localidad donde se encuentra el Museo Renoir, hizo público un comunicado en el que elogió a los investigadores que localizaron las pinturas y dieron con los sospechosos. La nota no ofreció más detalles.

La fiscalía regional y la policía no respondieron a las solicitudes de comentarios de The Associated Press. El alcalde anunció una conferencia de prensa para más tarde el viernes.

Las dos pinturas sustraídas eran “Retrato de Madame Colonna Romano” y “Joven en el pozo”.

Los ladrones cortaron una cerca, treparon por una ventana y inicialmente robaron cuatro valiosas pinturas de Renoir en el golpe del mes pasado, pero abandonaron dos de los cuadros en su huida, señalaron las autoridades. Los investigadores iniciaron una búsqueda a nivel nacional para dar con los autores del delito.

Toda la operación duró menos de tres minutos y tenía como objetivo las obras más valiosas del Museo Renoir, dijo la fiscalía regional.

El robo evocó recuerdos dolorosos del espectacular golpe de joyas de la corona en el Museo del Louvre en París el año pasado y reavivó los llamados a mejorar la seguridad y el financiamiento de los numerosos sitios culturales, grandes y pequeños, que salpican el paisaje de Francia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.