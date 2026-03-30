Trump dice que "no tiene problema" con que petrolero ruso lleve ayuda a Cuba pese al bloqueo

El presidente Donald Trump manifestó el domingo que no tiene “ningún problema” con que un buque petrolero ruso frente a la costa de Cuba entregue ayuda a la isla, que enfrenta graves dificultades por un bloqueo de Estados Unidos a la llegada de crudo.

“Tenemos un buque petrolero ahí afuera. No nos importa que alguien reciba un cargamento porque lo necesitan… tienen que sobrevivir”, declaró Trump a los periodistas mientras volaba de regreso a Washington.

Cuando se le preguntó si era cierto un reporte del New York Times de que se permitiría que el petrolero llegue a Cuba, Trump respondió: “Les dije que, si un país quiere enviar algo de petróleo a Cuba ahora mismo, no tengo ningún problema, sea Rusia o no”.