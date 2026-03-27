Rusia envía a Irán drones mejorados, elevando la presión sobre las defensas de EEUU y aliados

Rusia envió a Irán un cargamento de drones que incluye versiones mejoradas de la tecnología de esos dispositivos que Teherán suministró originalmente a Moscú tras su invasión a Ucrania, informaron a The Associated Press funcionarios de Estados Unidos y de Europa.

Irán ha lanzado andanadas de drones contra Israel, sus vecinos del Golfo y bases de Estados Unidos en todo Oriente Medio desde hace más de un mes, tras el ataque de Washington y Tel Aviv contra el país. Aunque Irán tiene sus propias reservas de drones Shahed, Rusia ha introducido mejoras en el diseño durante la guerra en Ucrania, entre ellas, la incorporación de mejores capacidades de navegación.

Funcionarios rusos e iraníes han mantenido conversaciones “muy activas” este mes sobre el traslado de drones desde Rusia a Irán, indicó a la AP el funcionario europeo de inteligencia. Un funcionario de defensa de Estados Unidos señaló que no está claro si el envío es una entrega única o parte de una serie. Ninguno de los dos pudo precisar cuán importante es la entrega ni cuántos drones se enviaron. Otro funcionario europeo comentó que un número pequeño de aviones no tripulados no tendría un gran impacto en el resultado de la guerra. Todos los funcionarios declararon bajo condición de anonimato para hablar de asuntos delicados.

El funcionario de defensa de Estados Unidos afirmó que tampoco está clara la motivación de Moscú para entregar a Teherán drones más avanzados, dado que cada munición enviada a Irán es una que Rusia no puede lanzar contra Ucrania.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo a los periodistas en París el viernes, tras la reunión de ministros de Exteriores del Grupo de los Siete, que “nada de lo que Rusia hace por Irán obstaculiza o afecta de alguna manera nuestra operación o su eficacia”. La Casa Blanca y el Pentágono no respondieron a solicitudes de comentarios.

El funcionario europeo indicó que su inteligencia sugiere que un envío de drones está en camino, pero que no podían confirmar exactamente cómo se transportan. Dos convoyes de camiones que transportan lo que Rusia ha descrito como ayuda humanitaria han viajado a Irán desde Rusia a través de Azerbaiyán y es posible que contengan drones, explicó el funcionario europeo.

La Embajada de Rusia en Bakú, la capital azerbaiyana, informó que siete camiones con 150 toneladas de alimentos y otros elementos de ayuda cruzaron el viernes hacia Astara, en el norte de Irán, mientras que el Ministerio de Emergencias de Rusia señaló que también se entregaron 313 toneladas de medicamentos a Astara por ferrocarril, reportó la agencia de noticias Interfax.

Un segundo funcionario europeo dijo que su país no ha podido confirmar transferencias de drones rusos a Irán, pero sostuvo que, si los drones se transportan en camión, es probable que su número sea pequeño y que podría tratarse de un gesto mayormente simbólico para mantener las relaciones de Moscú con Teherán. El Kremlin ayuda a Irán con la selección de objetivos, añadió el funcionario.

Rusia e Irán comparten inteligencia

En la evaluación más reciente de inteligencia de defensa de Reino Unido se afirma que Rusia casi con certeza proporcionó entrenamiento e inteligencia a Irán, incluso sobre tipos de drones y guerra electrónica, antes de la guerra en Oriente Medio. Irán también comparte información con Rusia “con bastante generosidad”, afirmó el funcionario europeo de inteligencia, y agregó que funcionarios rusos supieron, antes que el resto del mundo, que Ali Larijani, un alto funcionario de seguridad iraní, había muerto.

Pero la relación de Rusia con Irán ha sido inestable, señaló el funcionario europeo, y añadió que funcionarios iraníes se sintieron “profundamente decepcionados” después de que Rusia no ayudara a Irán durante su conflicto de 2025 con Israel, lo que llevó a Trump a ordenar un ataque contra tres instalaciones nucleares iraníes clave.

Consultado el jueves sobre reportes del Financial Times de que Rusia suministraba drones a Irán, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, los calificó de “noticias falsas”.

Rusia e Irán firmaron un acuerdo de 1.700 millones de dólares por la tecnología de drones Shahed de Irán después de que el presidente Vladímir Putin invadiera Ucrania en 2022 y Moscú comenzara a usar las importaciones iraníes en combate en los siguientes meses de ese año.

Los drones iraníes se enviaron primero a Rusia desensamblados, pero posteriormente se abrió una línea de producción en la planta de Alabuga, en la región central rusa de Tatarstán. Desde entonces, la planta se ha expandido rápidamente y ha reclutado a más trabajadores, entre los que hay mujeres africanas que dicen que fueron engañadas para fabricar esos dispositivos.

Rusia produjo versiones más avanzadas de los drones de Irán

Especialistas rusos han adaptado y perfeccionado el dron Shahed creando señuelos sin explosivos, diseñados para saturar las defensas antiaéreas. También han incorporado, en distintos casos, motores a reacción, cámaras, sistemas avanzados antiinterferencias, enlaces de radio, plataformas de cómputo de IA o dispositivos de internet Starlink.

Varios restos de drones hallados en Ucrania también indican una mayor cooperación entre Irán y Rusia en tecnología de guerra, la cual incluye intercambios en sistemas avanzados antiinterferencias y motores a reacción que también se usan para impulsar los misiles de crucero de Irán.

El funcionario estadounidense dijo que no está claro qué versión o versiones del dron envía Moscú a Irán.

A principios de este año, autoridades ucranianas dijeron que las tropas rusas perdieron acceso a sus terminales de internet satelital Starlink en la línea del frente después de que Kiev pidiera a SpaceX, de Elon Musk, que ayudara a impedir que Moscú usara el servicio en Ucrania. Como consecuencia, las fuerzas rusas perdieron capacidades de mando y control y de navegación para drones compatibles con Starlink.

Moscú podría estar entregando a Irán sus drones compatibles con Starlink porque las fuerzas rusas han tenido mayores dificultades para utilizarlos en Ucrania, dijo el funcionario estadounidense. O bien, Moscú podría estar proporcionando a Irán otras variantes del Shahed que son propulsadas por reacción, usan IA para pilotar el dron incluso sin señal, o están equipadas con cámaras para labores de reconocimiento, agregó el funcionario de Estados Unidos.

Drones más avanzados crean problemas para Estados Unidos y sus aliados

La entrega de drones rusos avanzados a Irán podría poner a prueba la capacidad de Estados Unidos y sus aliados para interceptar drones entrantes, dependiendo de cuántos de esos dispositivos rusos se envíen o de lo que Irán haga con la tecnología rusa avanzada, dijo el funcionario.

Los drones propulsados por reacción son más rápidos y, por lo tanto, significativamente más difíciles de derribar para el sistema antidrones que Estados Unidos posee actualmente en Oriente Medio, sin depender de existencias limitadas de armas costosas de alta gama.

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El periodista diplomático de la AP Matt Lee contribuyó a este informe desde París.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.