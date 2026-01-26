Rusia dice que las conversaciones con EEUU y Ucrania en Abu Dabi son constructivas

Las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra en Ucrania están mostrando aparentes signos de progreso, pero aún quedan grandes desafíos en el camino hacia un acuerdo final, dijo el lunes un alto funcionario ruso.

Las conversaciones entre enviados de Ucrania, Rusia y Estados Unidos en los últimos días en Abu Dabi fueron constructivas y se planea otra ronda para la próxima semana, informó a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

Sin embargo, no informó de ningún avance importante hasta ahora y agregó: “El mero hecho de que estos contactos hayan comenzado de manera constructiva puede evaluarse positivamente, pero aún queda un trabajo serio por delante”.

Los funcionarios revelaron pocos detalles de las conversaciones celebradas el viernes y sábado, que fueron parte de un esfuerzo de un año por parte de la administración Trump para guiar a las partes hacia un acuerdo de paz y poner fin a casi cuatro años de guerra total.

Aunque los funcionarios ucranianos y rusos han acordado en principio con los llamados de Washington a un compromiso, Moscú y Kiev difieren profundamente sobre cómo debería ser un acuerdo.

Mientras tanto, continúa la agotadora guerra de desgaste a lo largo de la línea del frente de aproximadamente 1.000 kilómetros (600 millas) que serpentea por el este y sur de Ucrania, y los civiles ucranianos están soportando otro invierno de penurias tras el bombardeo ruso de ciudades en la retaguardia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha establecido plazos para un acuerdo y ha amenazado con sanciones adicionales a Moscú, pero el presidente ruso Vladímir Putin aparentemente no ha cedido en sus demandas públicas.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy también describió las conversaciones de Abu Dabi como constructivas. Agregó el domingo que un documento que establece garantías de seguridad de Estados Unidos para Ucrania en un escenario de posguerra está “100% listo”, aunque aún necesita ser firmado formalmente.

Kiev ha insistido en compromisos de seguridad estadounidenses de posguerra como parte de cualquier acuerdo de paz más amplio con Moscú después de la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia en 2014 y su apoyo a los rebeldes separatistas en el este de Ucrania, seguido de su invasión a gran escala en febrero de 2022.

Zelenskyy ha reconocido que existen diferencias fundamentales entre las posiciones ucranianas y rusas, aunque la semana pasada dijo que las propuestas de paz están “casi listas”.

Un tema central es si Rusia debería mantener o retirarse de las áreas de Ucrania que sus fuerzas han ocupado, especialmente la región industrial oriental de Ucrania llamada Donbás, y si debería obtener tierras allí que aún no ha capturado.

Los negociadores regresarán a Emiratos Árabes Unidos el 1 de febrero para otra ronda de conversaciones, según un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para hablar con los medios. Las conversaciones del fin de semana abarcaron una amplia gama de asuntos militares y económicos e incluyeron la posibilidad de un alto el fuego antes de un acuerdo integral, dijo el funcionario.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo el lunes que las defensas aéreas derribaron 40 drones ucranianos el domingo por la noche y el lunes temprano, incluidos 34 sobre la región de Krasnodar y cuatro sobre el mar de Azov.

Los funcionarios de Krasnodar dijeron que fragmentos de drones cayeron sobre dos plantas industriales en la ciudad de Slavyansk, provocando incendios que fueron extinguidos. Una persona resultó herida, dijeron.

Por el contrario, el Estado Mayor de Ucrania dijo que una refinería en la región de Krasnodar fue atacada por fuerzas ucranianas. La instalación suministraba al ejército ruso, agregó.

Las fuerzas rusas lanzaron 138 drones contra Ucrania durante la noche, de los cuales 110 fueron derribados o suprimidos, dijo la fuerza aérea de Ucrania, y 21 de ellos alcanzaron objetivos en 11 sitios.

_______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.