Mueren al menos 4 trabajadoras tras una explosión en una fábrica de galletas en Grecia

Al menos cuatro trabajadoras murieron y una persona estaba desaparecida tras una explosión y uun incendio en una fábrica de galletas en el centro de Grecia, informaron las autoridades el lunes.

Siete personas más, incluido un bombero, fueron hospitalizadas tras la explosión en la planta de galletas Violanta, cerca de la ciudad de Trikala, unos 320 kilómetros al norte de Atenas.

La explosión ocurrió durante el turno de noche y el incendio resultante destruyó la planta. Los equipos de bomberos lucharon contra las llamas durante horas antes de recuperar cuatro cuerpos —todas mujeres— del edificio destruido.

La policía indicó que los investigadores sospechan que la explosión pudo haberse originado cerca de los hornos, que operan las 24 horas del día. Seis trabajadores y un bombero estaban siendo tratados en un hospital en Trikala, ninguno en estado grave.

Investigadores de incendios provocados y equipos de emergencia permanecieron en el lugar mientras las autoridades trabajaban para determinar qué causó la explosión.

