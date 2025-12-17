Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

El presidente ruso Vladímir Putin advirtió el miércoles que Moscú buscará extender sus avances en Ucrania si Kiev y sus aliados occidentales rechazan las demandas del Kremlin en las conversaciones de paz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en marcha un extenso impulso diplomático para poner fin a casi cuatro años de combates tras la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania en febrero de 2022, pero los esfuerzos de Washington se han topado con demandas fuertemente conflictivas por parte de Moscú y Kiev.

En una reunión anual con altos oficiales militares, Putin dijo que Moscú preferiría lograr sus objetivos y “eliminar las causas fundamentales del conflicto” por medios diplomáticos, pero agregó que “si la parte opositora y sus patrocinadores extranjeros se niegan a participar en un diálogo sustantivo, Rusia logrará la liberación de sus tierras históricas por medios militares”.

Ucrania y sus aliados occidentales consideran las acciones de Rusia como una violación de su soberanía y un acto de agresión no provocado.

Putin afirmó que “el ejército ruso ha tomado y mantiene firmemente la iniciativa estratégica a lo largo de toda la línea del frente” y advirtió que Moscú tomará medidas para expandir una “zona de seguridad de amortiguamiento” junto a la frontera rusa.

“Nuestras tropas son diferentes ahora, están endurecidas por la batalla y actualmente no hay otro ejército así en el mundo”, afirmó.

Putin elogió el creciente poderío militar de Rusia y destacó particularmente la modernización de su arsenal atómico, que incluye el nuevo misil balístico de alcance intermedio Oreshnik con capacidad nuclear que, según él, entrará oficialmente en servicio de combate este mes. Moscú probó por primera vez una versión armada convencionalmente del Oreshnik para atacar una fábrica ucraniana en noviembre de 2024, y Putin alardea de que es imposible de interceptar.

Sus duras declaraciones se producen tras varias rondas de conversaciones realizadas esta semana entre funcionarios ucranianos, estadounidenses y europeos sobre un plan de paz redactado por Estados Unidos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo, después de reunirse con enviados estadounidenses en Berlín, que el documento podría finalizarse en pocos días, tras lo cual los enviados estadounidenses lo presentarán al Kremlin.

Putin quiere que todas las áreas de cuatro regiones clave capturadas por sus fuerzas, así como Crimea, anexada ilegalmente en 2014, sean reconocidas como territorio ruso. También ha exigido que Ucrania se retire de algunas áreas en el este de Ucrania que las fuerzas de Moscú aún no han capturado.

El Kremlin también insiste en que Ucrania abandone su intento de unirse a la OTAN y advierte que no aceptará el despliegue de tropas de miembros de la alianza y las considerará como un “objetivo legítimo”.

Zelenskyy ha expresado su disposición a abandonar el intento de Ucrania de unirse a la OTAN si Estados Unidos y otras naciones occidentales le conceden a Kiev garantías de seguridad similares a las ofrecidas a los miembros de la alianza. Pero Ucrania sigue prefiriendo unirse a la OTAN como la mejor garantía de seguridad para evitar una mayor agresión rusa.

Al mismo tiempo, Zelenskyy ha rechazado las exigencias de Moscú de que retire sus tropas de otras áreas que Rusia no ha podido tomar por la fuerza.

El líder ucraniano describió el borrador del plan de paz analizado el lunes con Estados Unidos durante las conversaciones en Berlín como “no perfecto” pero “muy viable”, señalando que Kiev y sus aliados estaban muy cerca de lograr un acuerdo sobre “fuertes garantías de seguridad”. Pero también enfatizó que el tema clave del control sobre el territorio sigue sin resolverse.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.