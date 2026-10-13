Rescatan a un hombre tras estar atrapado en una cueva durante más de 26 horas en Italia

Un hombre fue rescatado con vida de una cueva en la isla italiana de Cerdeña tras pasar unas 26 horas atrapado bajo tierra a causa de un desprendimiento de rocas.

Luca Olmetto, de 31 años, estaba explorando la cueva de Gorroppeddu, cerca de la ciudad de Urzulei, en el centro-este de Cerdeña, el domingo por la tarde, cuando un derrumbe de una roca lo dejó atrapado a unos 10 metros bajo la superficie.

Según informaron los medios locales, unos 30 técnicos de rescate, entre ellos médicos y especialistas en la retirada de escombros, fueron enviados al lugar junto con el servicio regional de ambulancia aérea y los bomberos.

Olmetto estaba explorando la cueva con su novia, que se encontraba a pocos metros detrás de él y estuvo a punto de presenciar el derrumbe.

Ella escapó ilesa y dio aviso.

Los rescatistas del Cuerpo Nacional de Rescate Alpino y Espeleológico de Itali , en colaboración con los bomberos locales, lo alcanzaron a última hora de la tarde del lunes tras retirar manualmente escombros y tierra de un estrecho pasaje. Despejaron la gran cantidad de escombros que lo cubrían antes de sacarlo de la cavidad, donde permaneció consciente y respondió durante toda la operación.

El cuerpo la calificó de “operación particularmente compleja” en un comunicado compartido en las redes sociales con fotografías de sus equipos trabajando en lo que describió como espacios “extremadamente reducidos”.

Olmetto salió a la superficie poco después de las 6:00 p. m. hora local, donde el personal médico lo estabilizó antes de ser trasladado en helicóptero al hospital para someterse a exámenes médicos y recibir tratamiento.

El ayuntamiento de Codrongianos, la localidad del noroeste de Cerdeña de donde es originario el señor Olmetto, comunicó en un mensaje en las redes sociales que las últimas 24 horas habían estado marcadas por una “gran ansiedad para toda la comunidad”.

“Tras horas de gran angustia, por fin llegó la noticia que todo codrongiano esperaba: ¡Luca salió de la cueva! Fue una hora difícil, durante la cual toda la comunidad estuvo en vilo siguiendo las operaciones de rescate”. Además, agradeció a los rescatistas “que trabajaron incansablemente para llegar hasta él”.

Traducción de Olivia Gorsin