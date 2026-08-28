Arranca campaña electoral en radio y TV de Brasil; Lula y Flávio Bolsonaro se enfilan a dura pelea

Los principales candidatos presidenciales de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, buscarán convencer a los votantes a partir del viernes mediante anuncios gratuitos en canales de televisión y emisoras de radio, que siguen desempeñando un papel fundamental en la campaña pese al auge de las redes sociales, según expertos.

Incluso en un país tan conectado a internet como Brasil, los anuncios en televisión y radio siguen definiendo el tema de conversación y pueden influir en los votantes, ya que llegan a rincones remotos del país.

Dado que el presidente Lula —que busca un cuarto mandato no consecutivo— se encuentra actualmente empatado en las encuestas con el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, el consultor político independiente y exministro brasileño Thomas Traumann prevé que los anuncios serán extremadamente beligerantes.

“Creo que la campaña será más sucia que la de 2022, y 2022 ya fue una de las más sucias de la historia brasileña”, conjeturó Traumann en referencia a la última elección presidencial, cuando Lula derrotó al expresidente Jair Bolsonaro —quien actualmente cumple una sentencia de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado— por el margen más estrecho desde el retorno de Brasil a la democracia en 1985.

Los anuncios de campaña en televisión y radio son un indicativo de la proximidad de las elecciones, y colocan la contienda en primer plano en la mente de los brasileños.

Maria Izabel Pecanha, una profesora jubilada de historia de 84 años de Rio de Janeiro, comenta que muchos votantes como ella no prestarán atención a los anuncios en redes sociales y, en cambio, verán los de radio y televisión, como lo ha hecho desde la década de 1950.

“Me gusta verlos para entusiasmarme, para enojarme, para pensar en cómo se muestran los actores políticos de Brasil. Siempre es muy instructivo", comentó Pecanha por teléfono. "He visto los de hoy y seguiré haciéndolo hasta el final de la campaña; es como ver un poco de historia desarrollarse”.

A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, los anuncios de campaña en Brasil no tienen costo para los partidos, y el tiempo al aire se distribuye según el tamaño de la coalición y la representación en la Cámara de Diputados.

La gratuidad de los anuncios “defiende el principio democrático de igualdad de trato, y significa que la cantidad de tiempo que recibe cada partido no va a estar determinada por el poder económico de cada partido”, señaló Bruno Pompeu, profesor de comunicación y publicidad en la Universidad de Sao Paulo.

Con los años, el tono, el estilo y la naturaleza de estos espacios han evolucionado. João Ricardo Matta, profesor de negocios en la Fundación Getulio Vargas, un centro de estudios y universidad, señaló que el auge de las redes sociales y su lenguaje más informal probablemente influirán en los anuncios de campaña en las plataformas más tradicionales.

“Serán menos artificiales, más naturales, con apariencia de algo hecho en casa”, comentó Matta, quien también espera que fondos que tradicionalmente se destinaban a la producción de anuncios de televisión y radio se trasladen a material de campaña en redes sociales.

Antes de la primera vuelta de votación del 4 de octubre, las emisoras deben reservar 14 minutos al día para casi 1.000 anuncios de 30 segundos, además de bloques de 12 minutos y 30 segundos exclusivamente para los candidatos presidenciales.

De esos bloques, Lula y los partidos aliados tendrán 5 minutos y 31 segundos, mientras que el partido del senador Flávio Bolsonaro dispondrá de 4 minutos y 20 segundos. El tiempo restante se dividirá entre otros dos partidos.

Que Flávio Bolsonaro tenga menos tiempo que Lula ilustra que ha tenido dificultades para que otros partidos apoyen su candidatura, señaló Traumann, a diferencia de su padre, que ganó en 2018.

En caso de una segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre, los dos candidatos restantes tendrán la misma cantidad de tiempo.

___

El periodista de The Associated Press Mauricio Savarese contribuyó a este despacho desde Sao Paulo.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.