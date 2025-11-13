Las "madres del sol" de Zanzíbar se forman como técnicas para iluminar comunidades

Cuando llegaba la oscuridad, también lo hacía el humo.

Hamna Silima Nyange, como la mitad de los dos millones de habitantes del archipiélago semiautónomo de Zanzíbar, en Tanzania, no tenía una casa conectada a la red eléctrica. Después del atardecer, recurría a lámparas de aceite que desprendían humo y proporcionaban la única luz disponible para que sus ocho hijos pudieran estudiar.

"La luz era demasiado débil", dijo Nyange. "Y el humo de la lámpara me lastimaba los ojos".

Entonces, un día, una vecina, Tatu Omary Hamad, instaló paneles solares y bombillas que iluminaron su hogar con la ayuda de la intensa luz solar que baña la costa del océano Índico.

"Hoy tenemos suficiente luz", señaló Nyange.

Formar a mujeres como técnicas solares

Hamad es una de las docenas de "madres solares" formadas en Zanzíbar por Barefoot College International, una organización global sin ánimo de lucro, a través de un programa que lleva luz a comunidades rurales y proporciona empleo a las mujeres locales. Hasta ahora, ha iluminado 1.845 hogares en el archipiélago.

El programa selecciona a mujeres de mediana edad, la mayoría con poca o ninguna educación formal, de aldeas sin electricidad y las capacita durante seis meses para convertirse en técnicas de energía solar. Es uno de los pocos programas que existen en África, junto con Solar Sister.

Las mujeres regresan a sus comunidades con al menos 50 kits de paneles solares domésticos, así como las capacidades y el equipo para instalarlos y mantenerlos en funcionamiento.

Barefoot College International se centra en mujeres de esa edad porque tienden a tener los vínculos más fuertes con sus comunidades y no suelen estar implicadas en el cuidado intensivo de los niños.

“Queremos capacitar a mujeres que se conviertan en agentes de cambio”, afirmó Brenda Geofrey, directora de Barefoot College International Zanzíbar.

El campus de Zanzíbar lleva una década formando a mujeres de la zona. Antes de eso, las enviaba a capacitarse a India, donde nació la organización.

Una de ellas era Khazija Gharib Issa, que era viuda y estaba desempleada. Ahora es una formadora experta.

“Conseguí un trabajo. Conseguí un lugar donde quedarme. Antes, no tenía”, manifestó.

La importancia de la salud

Mejorar la salud es el objetivo principal del programa.

Además del curso estrella sobre energía solar, Barefoot College International ofrece programas para mujeres sobre costura, apicultura y agricultura sostenible. Todas las que completan uno de esos cursos recibe formación en conocimientos generales de salud que se espera lleven de regreso a sus aldeas.

Las “madres solares” son catalizadoras de salud de otra forma: reemplazando fuentes de luz dañinas como el queroseno.

“El uso de queroseno tiene muchos problemas”, dijo Jacob Dianga, un trabajador sanitario de una clínica local familiarizado con el trabajo del grupo.

El combustible puede irritar los ojos, mientras que inhalar su humo puede causar daño pulmonar a largo plazo. También supone un riesgo de incendio en hogares y tiendas abarrotadas, y puede envenenar a los niños que lo confunden con una bebida.

“La energía limpia es muy importante”, añadió Dianga. “Ayuda a proteger nuestra salud”.

Los desafíos continúan

Barefoot College International se ha expandido por toda África, con otros campus en Madagascar y Senegal. En los últimos años, llevó a Zanzíbar a mujeres procedentes de Malawi y Somalilandia, y este año está reclutando a algunas en República Centroafricana.

El financiamiento sigue siendo un reto, ya que los principales donantes, especialmente los de Estados Unidos y Europa, están reduciendo la ayuda exterior y los proyectos enfrentan más competencia por el dinero que queda.

Barefoot College International se gestiona con donaciones públicas y privadas y gracias a los ingresos generados por sus empresas sociales.

Otro desafío es la resistencia en las comunidades locales, donde a algunos les resulta difícil aceptar a las mujeres técnicas en un nuevo rol de género.

Aunque el programa de capacitación solar recluta con la aprobación de los líderes de las aldeas, que proponen a las candidatas, algunos esposos han impedido que sus esposas se formen.

“En la mayoría de las comunidades africanas, se considera que el lugar de las mujeres está en el hogar", indicó Geofrey.

Pero las madres solares dicen que los resultados suelen hablar por sí mismos.

"La gente solía decir que este trabajo es para hombres. Se sorprendían y se reían de mí", contó Issa. "Pero ahora ven lo importante que es mi trabajo. Me he convertido en un ejemplo".

___

The Associated Press recibe apoyo financiero para la cobertura de salud global y desarrollo en África de la Fundación Gates. AP es la única responsable de todo el contenido. Encuentre los estándares de AP para trabajar con filantropías, una lista de patrocinadores y áreas de cobertura financiadas en AP.org.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.