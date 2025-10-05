Al menos cinco muertos en un gran ataque nocturno ruso sobre Ucrania

Al menos cinco civiles murieron después de que Rusia lanzara drones, misiles y bombas aéreas guiadas sobre Ucrania durante la noche hasta el domingo, en un ataque importante que, según las autoridades allí, tuvo como objetivo infraestructura civil.

Moscú envió más de 50 misiles balísticos y alrededor de 500 drones a nueve regiones de Ucrania la madrugada del domingo, dijo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy.

Cuatro personas murieron en un ataque combinado de drones y misiles en Leópolis, según informaron funcionarios regionales y el servicio de emergencia de Ucrania. La histórica ciudad occidental está considerada con frecuencia como un refugio del combate y la destrucción más al este. Al menos otras cuatro personas resultaron heridas, según el servicio de emergencia.

El ataque dejó a dos distritos sin electricidad y el transporte público suspendido durante unas horas temprano el domingo, informó el alcalde, Andriy Sadovyi. Añadió que un complejo empresarial en las afueras de Leópolis estaba en llamas tras el ataque.

En la ciudad sureña de Zaporiyia, un asalto aéreo nocturno mató a una civil e hirió a otras nueve personas, incluida una niña de 16 años, informó el gobernador regional Ivan Fedorov. Dijo que Rusia atacó con drones y bombas aéreas guiadas.

Fedorov señaló que el ataque destruyó edificios residenciales y dejó a unas 73.000 viviendas en Zaporiyia y áreas circundantes sin electricidad.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.