Líderes europeos buscan responder a plan de paz de EEUU para Ucrania, que favorecería a Rusia

Los líderes europeos se reunirán en Sudáfrica el sábado para discutir alternativas a un plan de Estados Unidos para frenar la guerra de Rusia en Ucrania, considerado favorable a Moscú, casi cuatro años después de que invadiera a su vecino.

El plan de 28 puntos para poner fin a la agresión del Kremlin generó alarma en Kiev y en las capitales europeas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo el viernes que su país podría enfrentarse a la difícil elección entre defender sus derechos soberanos y conservar el apoyo estadounidense que necesita.

Los países europeos ven su propio futuro en juego en la lucha de Ucrania por repeler a Rusia y han insistido en que se les consulte en los esfuerzos de paz. El sábado se reunirán en un aparte de la cumbre del Grupo de los 20 que se celebra en Johannesburgo, Sudáfrica, en una muestra de apoyo a Kiev.

Las conversaciones fueron anunciadas por altos funcionarios de la Unión Europea; la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo, António Costa, después de su llamada con Zelenskyy el viernes.

Antes el viernes, von der Leyen señaló que un principio clave para los aliados europeos de Kiev era “nada sobre Ucrania sin Ucrania”.

El plan de Estados Unidos contempla que Ucrania entregue territorio a Rusia, algo que Kiev ha descartado repetidamente, al tiempo que reduce el tamaño de su ejército y bloquea su camino hacia la ansiada membresía en la OTAN. Además, contiene muchas de las demandas de larga data de Moscú y ofrece garantías de seguridad limitadas a Kiev.

Por otra parte, un ataque nocturno con drones ucranianos alcanzó una refinería de combustible en el sur de Rusia, matando a dos personas e hiriendo a otras dos, según un funcionario local. El de la región de Samara es el último de los ataques de largo alcance de Kiev contra la infraestructura petrolera rusa que, según dice, financia la guerra del Kremlin en Ucrania.

El gobernador regional, Vyacheslav Fedorishchev, no identificó el sitio atacado ni ofreció detalles sobre los daños. Las autoridades en Kiev no realizaron declaraciones.

Durante la noche, las defensas antiaéreas rusas derribaron 69 aviones no tripulados ucranianos sobre Rusia y la anexionada península de Crimea, incluyendo 15 que volaban sobre la provincia de Samara, explicó el Ministerio de Defensa en Moscú. La ofensiva obligó a al menos cinco aeropuertos rusos a parar o restringir temporalmente sus operaciones y dejaron sin suministro eléctrico a unas 3.000 viviendas en la ciudad sureña de Rylsk, de acuerdo con funcionarios rusos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.