Rebeldes respaldados por Ruanda acusan a EEUU de fallar como mediador de paz en el Congo

Rebeldes de la República Democrática del Congo afirman que Estados Unidos no ha estado a la altura como mediador en los esfuerzos por poner fin al conflicto en el este del país africano, rico en minerales, mientras el gobierno del presidente Donald Trump busca abrir las importantes reservas de la región al gobierno de Estados Unidos y a empresas estadounidenses.

Según una carta dirigida por el líder rebelde congoleño Corneille Nangaa al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, Washington no ha logrado presionar al gobierno del Congo por sus presuntas violaciones de los compromisos de paz.

La carta, a la que tuvo acceso The Associated Press el sábado, fue firmada por la Alianza del Río Congo, que incluye al grupo rebelde M23, respaldado por Ruanda.

El Congo y Ruanda acordaron el año pasado un convenio de paz mediado por Estados Unidos con el objetivo de poner fin al prolongado conflicto en el este del Congo, un pacto que definiría los términos de una asociación económica entre los tres países y destrabaría acuerdos sobre minerales de tierras raras.

Trump elogió en ese momento a los líderes de ambas naciones, los presidentes Félix Tshisekedi, del Congo, y Paul Kagame, de Ruanda. Desde entonces, el republicano ha mencionado con frecuencia su éxito en la negociación del acuerdo. Sin embargo, los combates en la región continúan, y tanto los rebeldes como las fuerzas gubernamentales se acusan mutuamente de violar los términos de paz.

En la carta enviada a Rubio también se criticó a Estados Unidos por sancionar a “actores críticos de las autoridades en el poder” en Kinshasa, la capital de Congo, en referencia a las sanciones impuestas por Estados Unidos la semana pasada al expresidente congoleño Joseph Kabila por su presunto papel en la financiación y el apoyo a los rebeldes. A comienzos de este año, Washington también sancionó al ejército de Ruanda y a cuatro de sus altos funcionarios por apoyar al grupo M23.

“La administración de usted no ha impuesto ninguna sanción ni ha emitido siquiera una simple advertencia a los dirigentes de Kinshasa, cuya actitud intransigente y arrogante pone en tela de juicio la imparcialidad y la neutralidad del Facilitador/Mediador estadounidense”, se lee en la carta.

“La ausencia de medidas correctivas claramente identificables alimenta las dudas sobre la capacidad de la facilitación para preservar, con el paso del tiempo, los requisitos de imparcialidad y neutralidad que son esenciales para su credibilidad”, se añade.

Expertos del Congo, de Estados Unidos y de la ONU acusan a Ruanda de respaldar al M23, que, según Naciones Unidas, ha pasado de contar con cientos de miembros en 2021 a tener alrededor de 6.500 combatientes.

El este de Congo ha sido golpeado por décadas de inestabilidad, mientras las fuerzas gubernamentales combaten a más de 100 grupos armados, siendo el más potente el M23, a menudo por el acceso a sus riquezas minerales. Los combatientes del M23 realizaron un avance importante en la región a comienzos del año pasado, apoderándose de Goma y de otras ciudades clave mientras expandían rápidamente su presencia.

Aunque la mediación de Estados Unidos ha ayudado a enfriar la tensión regional, no ha detenido el aumento de los combates sobre el terreno, declaró a la AP Kristof Titeca, profesor de la Universidad de Amberes especializado en gobernanza y conflicto en África Central.

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Mwanamilongo informó desde Bonn, Alemania.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.