Realizan misa para las víctimas del incendio en un bar en la estación alpina suiza de Crans-Montana

El domingo se realizó una misa para las víctimas del incendio en un bar en la estación alpina suiza de Crans-Montana que dejó 40 muertos y muchos gravemente heridos en las celebraciones por el Año Nuevo, mientras padres angustiados esperaban noticias de sus hijos o comenzaban el largo proceso de duelo.

Se veían padres de cabello canoso, adolescentes y policías consolándose mutuamente durante el servicio, que tuvo lugar en la Chapelle Saint-Christophe, en Crans-Montana. Después de la misa se realizó una procesión silenciosa hacia el sitio de la tragedia.

En los bancos abarrotados, una mujer afligida escuchaba atentamente, con las manos fuertemente entrelazadas y a veces sosteniendo un rosario, mientras los oradores realizaban lecturas en alemán, francés e italiano. A pesar del clima helado, varios cientos siguieron la misa en la pantalla instalada fuera de la iglesia.

El reverendo Gilles Cavin habló de la “terrible incertidumbre” para las familias que no están seguras si sus seres queridos están entre los muertos o aún vivos entre los heridos. “Rezamos por sus amigos duramente golpeados por la miseria en este día que se suponía debía ser de festividades y amistad”, expresó.

Cuarenta personas murieron y 119 resultaron heridas en el incendio que se desató alrededor de la 1:30 de la mañana del jueves en el bar Le Constellation. La policía ha dicho que muchas de las víctimas eran adolescentes o veinteañeros.

Para la mañana del domingo, las autoridades habían identificado a 24 de las 40 víctimas mortales. Incluyen a 18 ciudadanos suizos de entre 14 y 31 años, dos italianos de 16 años, un suizo-italiano; otro de los Emiratos Árabes Unidos también de 16 años, un rumano de 18 años, un francés de 39 años y un turco de 18 años.

Una madre afligida

Una de las víctimas fue Arthur Brodard, de 16 años, cuya madre lo buscó frenéticamente.

“Nuestro Arthur ahora se ha ido a festejar al paraíso”, dijo visiblemente afectada Laetitia Brodard en una historia de Facebook publicada el sábado por la noche, hablando a la cámara. “Podemos comenzar nuestro duelo, sabiendo que está en paz y en la luz”.

La búsqueda frenética de Brodard por su hijo reflejó la desesperación de las familias de los jóvenes desaparecidos durante el incendio, que no sabían si sus seres queridos estaban muertos o en el hospital.

Las autoridades dijeron que el proceso de identificación de las víctimas fue particularmente difícil debido al avanzado grado de las quemaduras, requiriendo el uso de muestras de ADN.

En su publicación de Facebook, Brodard agradeció a aquellos que “testimoniaron su compasión, su amor” y a quienes compartieron información mientras buscaba ansiosamente y esperaba noticias de su hijo. Otros padres y hermanos aún esperan con angustia.

Los gerentes del bar enfrentan una investigación criminal

Las autoridades han abierto una investigación criminal contra los gerentes del bar.

Se sospecha que los dos son responsables de homicidio involuntario, lesiones corporales involuntarias y causar un incendio involuntariamente, dijo la fiscal jefe de la región de Valais, Beatrice Pilloud, a los periodistas el sábado. No se reveló públicamente el nombre de los gerentes.

Los investigadores dijeron el viernes que creen que las velas chispeantes sobre las botellas de champán desataron el fuego cuando se acercaron demasiado al techo del abarrotado bar.

Las autoridades planeaban investigar si el material de insonorización en el techo cumplía con las regulaciones y si las velas estaban permitidas para su uso en el bar. Los funcionarios dijeron que también examinarían otras medidas de seguridad en el lugar, incluidos los extintores de incendios y las rutas de escape.

El presidente suizo Guy Parmelin anunció un día nacional de luto por las víctimas el 9 de enero.

La ministra francesa de Salud, Stéphanie Rist, dijo que 17 pacientes han recibido atención en Francia, de un total de 35 trasladados desde Suiza a cinco países europeos. Se planeaba transferir a otros pacientes a Alemania, Italia y Bélgica.

______

Geir Moulson en Berlín, Sylvie Corbet en París y Claudia Ciobanu en Varsovia contribuyeron a este informe.

________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.