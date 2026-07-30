Policía británica arresta a decenas de personas en manifestación de apoyo a Palestine Action

Decenas de personas fueron arrestadas el jueves fuera de un tribunal de Londres tras expresar su apoyo a Palestine Action, un grupo de protesta que el gobierno británico prohibió, calificándolo como organización terrorista.

Los arrestos se produjeron mientras Palestine Action recibía luz verde para solicitar a la Corte Suprema de Reino Unido que anule la prohibición, vigente desde hace un año, que convierte la pertenencia al grupo, o el apoyo al mismo, en un delito punible con hasta 14 años de prisión.

La policía detuvo a manifestantes que se congregaron fuera del Tribunal de Magistrados de Westminster y corearon: “Me opongo al genocidio, apoyo a Palestine Action”, mientras quienes observaban gritaban: “¡Vergüenza!”. La Policía Metropolitana informó que 77 personas habían sido arrestadas, la mayoría por “expresar apoyo a una organización proscrita”.

Más de 3.000 personas han sido arrestadas por acciones tan simples como sostener carteles que declaraban “Apoyo a Palestine Action” desde que el grupo fue proscrito. Más de 1.200 han sido acusadas en virtud de la Ley Antiterrorista, aunque todavía nadie ha sido condenado.

El gobierno proscribió a Palestine Action después de que activistas irrumpieran en una base de la Real Fuerza Aérea en junio de 2025 para protestar por el apoyo militar británico a la ofensiva de Israel en Gaza.

El grupo impugnó la prohibición, y la Corte Suprema la anuló en febrero. Pero en junio, el Tribunal de Apelación dictaminó que la medida era una injerencia “justificada y proporcionada” en la libertad de expresión. Señaló que el grupo había ido más allá de la desobediencia civil de acción directa y había recurrido a la violencia “para destruir propiedad y causar lesiones”.

El jueves, la Suprema Corte indicó que la fundadora de Palestine Action, Huda Ammori, puede llevar el caso ante los máximos jueces del país. Está previsto que el caso se examine en algún momento entre octubre y diciembre.

Los casos de todas las personas acusadas de incumplir la prohibición han quedado en suspenso hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie, informaron funcionarios judiciales.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.