Drones rusos atacan gasolineras en Kiev para inquietar a la población civil

Drones rusos atacaron por segundo día consecutivo el viernes gasolineras situadas junto a carreteras en Kiev, mientras Moscú amplía su guerra aérea en lo que, según las autoridades ucranianas, es un esfuerzo por inquietar a los civiles.

Las operaciones rusas contra gasolineras urbanas se han intensificado en los últimos meses, sobre todo en regiones próximas a la línea del frente en el este y el sur de Ucrania. Forma parte de una campaña para perturbar la vida civil y debilitar la moral que también ha incluido ataques contra centros de distribución de alimentos, dejando de manera esporádica algunos estantes de supermercados vacíos en la capital ucraniana.

Ucrania intenta mejorar con urgencia sus defensas antiaéreas mientras la invasión rusa entra en su quinto año, y el jueves obtuvo promesas de más apoyo por parte de Canadá.

Además, ha ampliado su propia campaña de drones de largo alcance en el interior de Rusia, poniendo a prueba las defensas antiaéreas en el vasto territorio de su vecino más grande. El jueves, el ejército ucraniano reportó que alcanzó una refinería a más de 3.000 kilómetros (1.800 millas) de distancia en Siberia, mientras Kiev intenta golpear el sector petrolero, vital para el Kremlin. Sus ataques han provocado escasez de combustible en el país, uno de los mayores productores de energía del mundo.

Las exportaciones rusas de productos petrolíferos alcanzaron mínimos históricos en agosto, y Moscú está importando combustible de Corea del Sur e India, señaló el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio en un informe.

“La ofensiva ucraniana contra la capacidad de refinación de Rusia ha cambiado las tornas para quien fuera el mayor exportador mundial de productos petrolíferos, hasta el punto de que han empezado a importar combustible, con importaciones que se dispararon a un récord de 172.000 toneladas métricas (189.600 toneladas) en agosto, más de siete veces el máximo mensual anterior”, indicó el jueves la organización sin ánimo de lucro registrada en Finlandia.

Ucrania pide no estar cerca de gasolineras

El viernes, varios drones impactaron dos gasolineras en 10 minutos en los distritos Dniprovskyi y Obolonskyi de Kiev. Cinco personas, incluido un rescatista, resultaron heridas, dijo el Servicio Estatal de Emergencias.

Funcionarios y analistas ucranianos han advertido durante meses que Rusia ampliaría sus ataques contra gasolineras a la capital como parte de su campaña para intimidar a los civiles.

“Rusia está atacando sistemáticamente lugares donde sabe que la gente pasará su tiempo realizando su vida cotidiana, buscando maximizar las víctimas, sembrar el miedo y presionar a la sociedad ucraniana”, escribió en X el ministro de Exteriores, Andrii Sybiha, el jueves por la noche.

Las autoridades han instado a los residentes a no permanecer cerca de gasolineras y otra infraestructura expuesta durante las alertas de ataque aéreo.

Ataques rusos contra centros comerciales matan a 5 en el centro de Ucrania

Pavlohrad, una ciudad del centro de Ucrania, guardó el viernes un día de luto oficial por cinco residentes fallecidos en la víspera cerca de centros comerciales atacados por drones rusos a plena luz del día.

El ataque también dejó 67 heridos, indicó Sybiha en X.

En la ciudad sureña de Zaporiyia, una mujer de 32 años y su hijo de 10 resultaron heridos en un ataque nocturno ruso con aviones no tripulados, de acuerdo con el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania. Los drones alcanzaron un edificio de apartamentos de nueve pisos y un centro comercial, indicó.

Los esfuerzos para sofocar los incendios se vieron ralentizados por la amenaza constante de nuevos ataques, lo que obligó a los bomberos a dejar de trabajar y ponerse a cubierto, añadió.

Rusia dice que interceptó 777 drones ucranianos

Ucrania lanzó una gran ofensiva durante la noche del jueves al viernes, y el Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus defensas antiaéreas interceptaron 777 aviones no tripulados ucranianos sobre 16 regiones rusas, así como sobre la Crimea ocupada y los mares de Azov y Caspio.

Dos personas murieron y otras tres resultaron heridas durante la noche en un ataque con drones ucranianos contra la región de Tula, al sur de Moscú, dijeron autoridades locales el viernes.

Un ataque nocturno con drones ucranianos provocó un incendio en la refinería de petróleo de Saratov, en el suroeste de Rusia, dijo el viernes el medio independiente ruso digital Astra.

Kiev ha atacado repetidamente esa refinería, que fue alcanzada por última vez a principios de agosto.

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Hatton informó desde Lisboa, Portugal.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.