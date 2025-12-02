Gobierno de transición de Haití aprueba ley para celebrar elecciones

El consejo presidencial de transición de Haití ha respaldado una ley electoral en el último paso hacia la celebración de unas elecciones generales por primera vez en casi una década.

La aprobación el lunes por la noche significa que el gobierno finalmente puede publicar un calendario electoral oficial después de temores de que el consejo intentara retrasar las fechas tentativas para permanecer en el poder por más tiempo.

El presidente del consejo, Laurent Saint-Cyr, calificó la medida como una "decisión importante" para Haití.

"Debemos finalmente ofrecer al pueblo haitiano la oportunidad de elegir libre y responsablemente a quienes los liderarán", escribió en X. "Al dar este paso decisivo, mientras seguimos plenamente comprometidos con la restauración de la seguridad, reafirmamos nuestra dedicación a devolver a Haití al camino de la legitimidad democrática y la estabilidad".

La adopción de la ley electoral se produjo mientras algunos miembros del consejo han presionado para la destitución del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, incluido Fritz Alphonse Jean, quien fue recientemente sancionado por el gobierno de Estados Unidos.

Algunos creen que las restricciones estadounidenses, como la impuesta a Jean, se están utilizando como una amenaza para intentar influir en la política de Haití.

Tres de los siete miembros del consejo con poderes de voto no estuvieron presentes en la reunión del lunes, donde se aprobó la ley electoral, incluido Jean, según el periódico Le Nouvelliste.

El miembro del consejo Frinel Joseph, quien votó a favor de la ley, dijo que marcaba "un punto de inflexión decisivo" en la transición del poder y que proporcionaba a Haití "el marco legal y político necesario para la celebración de elecciones".

El Consejo Electoral Provisional de Haití ha dicho que planea celebrar la primera ronda de votaciones en agosto y la ronda final en diciembre del próximo año, aunque la violencia de las pandillas podría retrasar esas fechas.

Mientras tanto, se supone que el consejo presidencial de transición debe renunciar para el 7 de febrero para dar paso al gobierno democrático.

Haití celebró por última vez unas elecciones generales en 2016 y no ha tenido un presidente desde que Jovenel Moïse fue asesinado en su residencia privada en julio de 2021.

El consejo de transición fue nombrado después del asesinato, y los primeros ministros que han servido desde entonces han sido nominados por el consejo.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.