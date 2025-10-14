Proyecto conecta a estadounidenses con holandeses que honran a soldados caídos en II Guerra Mundial

En las décadas transcurridas desde que el hermano mayor de June West Brandt murió en la Segunda Guerra Mundial, ella nunca lo ha olvidado, recordándolo como un chico amable y artístico que amaba tocar boogie-woogie en el piano. Por eso, June se alegró al descubrir que también está siendo recordado por una pareja holandesa que visita regularmente un marcador para él en un cementerio en Holanda.

"Es maravilloso para mí saber que alguien está allí", declaró Brandt, de 93 años, que vive cerca de Houston.

Brandt conoció durante el verano a Lisa y Guido Meijers a través de una nueva iniciativa que busca aumentar el número de conexiones entre los familiares de los enterrados y recordados en los muros de los desaparecidos en el cementerio de la Segunda Guerra Mundial, y los holandeses que han adoptado a cada uno.

El proyecto fue impulsado por el autor de "The Monuments Men", Robert Edsel, cuyo libro más reciente, "Remember Us", cuenta la historia del programa de adopción en el Cementerio Estadounidense-Holandés. Su Fundación Monuments Men and Women, con sede en Dallas, se asoció con la fundación holandesa responsable de las adopciones para crear el Proyecto Promesa Eterna, que cuenta con una base de datos consultable de los nombres de militares estadounidenses enterrados y recordados en el cementerio.

"Me gustaría que encontráramos y conectáramos a tantas familias estadounidenses con sus adoptantes holandeses como sea posible", expresó Edsel.

Ton Hermes, presidente de la Fundación para la Adopción de Tumbas del Cementerio Estadounidense de Margraten, indicó que, aunque cada una de las aproximadamente 8.300 tumbas y 1.700 marcadores para los desaparecidos en el cementerio cerca del pueblo de Margraten tienen adoptantes, solo entre el 20% y el 30% de ellos están en contacto con los familiares del miembro del servicio.

Cuando los Meijers adoptaron el marcador del sargento de Estado Mayor de las Fuerzas Aéreas del Ejército, William Durham "W.D." West Jr., hace varios años, solo sabían información básica sobre el joven de 20 años cuyo cuerpo nunca fue recuperado después de que su bombardero B-24 fuera derribado sobre el Mar del Norte en una misión en la Alemania nazi.

A través de las conversaciones con Brandt, han aprendido que West era "un alma bastante creativa", señaló Lisa Meijers.

"Eso obviamente cambia mucho la manera en que podemos recordar a alguien", comentó.

Brandt relató que su hermano amaba pintar y tocaba el piano de oído, y aunque ella era seis años menor, eran "grandes amigos" mientras crecían en la pequeña ciudad de DeRidder, en el oeste de Luisiana.

"Nos encantaba estar juntos, así que fue muy difícil cuando se fue", manifestó Brandt.

La hija de Brandt, Allison Brandt Woods, sostuvo que es reconfortante saber que los Meijers están cuidando el marcador. Woods se reunió con ellos en un viaje reciente y espera que la conexión entre sus familias continúe con las futuras generaciones.

El cementerio, aseguró Lisa Meijers, es uno de los muchos recordatorios de la Segunda Guerra Mundial en el sur de Holanda, que fue liberado por las fuerzas aliadas en septiembre de 1944 después de más de cuatro años de ocupación nazi.

"Realmente sentimos lo extremadamente importante que es recordar estas cosas y honrar los sacrificios que estas personas hicieron por nosotros", expresó.

Los Meijers, que tienen un hijo de uno año, visitan el marcador de West aproximadamente una vez al mes, llevando flores.

Hermes aseveró que el programa es tan popular que hay una lista de espera para adoptar una tumba o marcador.

Los nombres en los muros para los desaparecidos se abrieron para adopción en 2008, afirmó Frans Roebroeks, secretario de la fundación holandesa de adopción. El proceso formal de adopción de tumbas comenzó a tomar forma durante una reunión del concejo municipal de Margraten en 1945.

"Se reunieron para encontrar la respuesta a la pregunta: ¿Cómo agradeces a tus libertadores cuando ya no están vivos para agradecerles?", comentó Edsel.

Muchos de los adoptantes iniciales asumieron la tumba de alguien que habían llegado a conocer.

"Una vez que escucharon que su soldado cayó en acción, los holandeses decidieron adoptar su tumba, llevar flores y corresponderse con las esposas o madres en Estados Unidos", expresó Hermes.

Roebroeks relató que muchas de las tumbas han sido cuidadas por la misma familia desde el final de la guerra, incluida una que ha pasado de generación en generación. Dijo que el soldado raso del Ejército, Henry Wolf, se había quedado en la granja de su abuelo y se convirtió en "como un hijo" para él.

La tumba de Wolf ha pasado del abuelo de Roebroeks a su madre y ahora a su hermana, quien la pasará a su hija, comentó.

"Esa tumba permanece en la familia", afirmó.

Edsel dijo que hasta ahora, más de 300 familias han solicitado ponerse en contacto con sus adoptantes.

"Y apenas estamos comenzando", señaló.

