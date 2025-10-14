Policía lanza gas lacrimógeno en protesta en Bruselas contra medidas de austeridad

La policía belga lanzó gases lacrimógenos en un intento de dispersar a decenas de miles de personas que inundaron Bruselas el martes para protestar contra las medidas de austeridad propuestas por el primer ministro Bart de Wever.

Se produjeron enfrentamientos menores entre la policía y los manifestantes, algunos de los cuales tocaron tambores y trompetas y encendieron bengalas y bombas de humo, mientras coreaban consignas contra los recortes a los programas de bienestar social. La protesta paralizó el tráfico en el corazón de la capital belga, así como en las principales carreteras, bloqueando los centros de transporte.

Los tres principales sindicatos de Bélgica organizaron la protesta y huelgas a nivel nacional contra los recortes a los sistemas de pensiones y salud propuestos por De Wever, quien había prometido reducir el gasto para intentar superar los desafíos económicos del país.

Los organizadores estimaron que más de 150.000 personas se unieron a la manifestación, mientras que la policía calculó la multitud en 80.000. La Oficina Federal de Planificación de Bélgica espera que el ya elevado déficit presupuestario de Bélgica aumente al 6,5% del PIB para 2030.

De Wever, un nacionalista flamenco, asumió el cargo en febrero.

El corresponsal Sam McNeil en Bruselas contribuyó a este reporte.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.