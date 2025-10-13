Corte Suprema aborda ataque republicano a Ley de Derecho al Voto en caso sobre representación negra

Un ataque republicano a una disposición central de la Ley de Derecho al Voto, diseñada para proteger a las minorías raciales, llega esta semana a la Corte Suprema, más de una década después de que los jueces eliminaran otro pilar de la ley de 60 años de antigüedad.

En los argumentos del miércoles, los abogados de Luisiana y la administración Trump intentarán persuadir a los jueces para que eliminen el segundo distrito congresional mayoritariamente negro del estado y hagan mucho más difícil, si no imposible, tener en cuenta la raza en la redistribución de distritos.

"La redistribución de distritos basada en la raza es fundamentalmente contraria a nuestra Constitución", escribió la fiscal general de Luisiana, Elizabeth Murrill, en la presentación del estado ante la Corte Suprema.

Ya se está desarrollando una batalla sobre la redistribución de distritos congresionales en todo el país después de que el presidente Donald Trump comenzara a instar a Texas y otros estados controlados por republicanos a redibujar sus líneas para facilitar que el Partido Republicano mantenga su estrecha mayoría en la Cámara de Representantes. Un fallo a favor de Luisiana podría intensificar ese esfuerzo y extenderse a los distritos legislativos estatales y locales.

La corte dominada por conservadores, que hace solo dos años puso fin a la acción afirmativa en las admisiones universitarias, podría ser receptiva. En el centro de la lucha legal está el presidente del tribunal John Roberts, quien ha tenido la ley de derechos civiles en su mira desde su tiempo como joven abogado en el Departamento de Justicia de la era Reagan hasta su trabajo actual.

"Es un negocio sórdido, este de dividirnos por raza", escribió Roberts en una opinión disidente en 2006 en su primer caso importante de derechos de voto como presidente del tribunal.

En 2013, Roberts escribió para la mayoría al desmantelar el requisito de la ley histórica de que los estados y gobiernos locales con un historial de discriminación, principalmente en el sur, obtengan aprobación antes de realizar cualquier cambio relacionado con las elecciones.

"Nuestro país ha cambiado, y aunque ninguna discriminación racial en la votación es aceptable, el Congreso debe asegurarse de que la legislación que aprueba para remediar ese problema hable de las condiciones actuales", escribió Roberts.

La disposición impugnada se basa en condiciones actuales

Los desafíos bajo la disposición conocida como la Sección 2s de la ley de derecho al voto deben poder mostrar que hay una votación racialmente polarizada y una incapacidad de las poblaciones minoritarias para elegir candidatos de su elección, entre otros factores.

"La raza sigue siendo un factor muy presente en los patrones de votación actuales en el estado de Luisiana. Es cierto en muchos lugares del país", declaró Sarah Brannon, subdirectora del Proyecto de Derechos de Voto de la Unión Americana de Libertades Civiles.

El caso de Luisiana llegó a este punto solo después de que votantes negros y grupos de derechos civiles demandaran y ganaran fallos de tribunales inferiores que anularon el primer mapa congresional dibujado por la Legislatura controlada por el Partido Republicano del estado después del censo de 2020. Ese mapa creó solo un distrito mayoritariamente negro entre seis escaños en la Cámara en un estado que es un tercio negro.

Luisiana apeló a la Corte Suprema pero finalmente agregó un segundo distrito mayoritariamente negro después del fallo 5-4 de los jueces en 2023 que encontró una probable violación de la Ley de Derecho al Voto en un caso similar sobre el mapa congresional de Alabama.

Roberts y el juez Brett Kavanaugh se unieron a sus tres colegas más liberales en el resultado de Alabama. Roberts rechazó lo que describió como "el intento de Alabama de rehacer nuestra jurisprudencia de la Sección 2".

Eso podría haber resuelto las cosas, pero un grupo de votantes blancos se quejó de que la raza, no la política, era el factor predominante que impulsaba el nuevo mapa de Luisiana. Un tribunal de tres jueces estuvo de acuerdo, lo que llevó al caso actual de la corte superior.

En lugar de decidir el caso en junio, los jueces pidieron a las partes que respondieran una pregunta potencialmente importante: "¿Viola la creación intencional del estado de un segundo distrito congresional mayoritariamente minoritario las Enmiendas Decimocuarta o Decimoquinta de la Constitución de los Estados Unidos?"

Esas enmiendas, adoptadas tras la Guerra Civil, estaban destinadas a lograr la igualdad política para los estadounidenses negros y dieron al Congreso la autoridad para tomar todas las medidas necesarias. Casi un siglo después, el Congreso aprobó la Ley de Derecho al Voto de 1965, considerado el mayor éxito de la era de los derechos civiles, para finalmente poner fin a los esfuerzos persistentes para evitar que los negros votaran en los antiguos estados de la Confederación.

Una segunda ronda de argumentos es rara en la Corte Suprema

La convocatoria de nuevos argumentos a veces presagia un cambio importante por parte de la corte superior. La decisión de Citizens United en 2010 que llevó a aumentos dramáticos en el gasto independiente en las elecciones se produjo después de que se argumentara por segunda vez.

"Me parece un poco como Citizens United en el sentido de que, si recuerdas cómo se desarrolló Citizens United, inicialmente fue tema limitado a la Primera Enmienda", indicó Donald Verrilli, quien se desempeñó como abogado principal de la Corte Suprema de la administración Obama y defendió la ley de derechos de voto en el caso de 2013.

Entre los posibles resultados en el caso de Luisiana, señaló Verrilli, está uno en el que una mayoría sostiene que la necesidad de que los tribunales intervengan en casos de redistribución de distritos, en ausencia de discriminación intencional, ha expirado esencialmente. Kavanaugh planteó brevemente el tema hace dos años.

La Corte Suprema separadamente se ha distanciado de las reclamaciones de manipulación partidista, en una opinión de 2019 que también fue escrita por Roberts. Restringir o eliminar la mayoría de las reclamaciones de discriminación racial en los tribunales federales daría a las legislaturas estatales un amplio margen para dibujar distritos, sujetos solo a los límites constitucionales estatales.

Un cambio de solo un voto del caso de Alabama cambiaría el resultado.

Con la convocatoria de nuevos argumentos, Luisiana cambió su posición y ya no defiende su mapa.

La administración Trump se unió al lado de Luisiana. El Departamento de Justicia había defendido previamente la ley de derechos de voto bajo administraciones de ambos partidos políticos.

El representante Cleo Fields ha estado aquí antes

Durante cuatro años en la década de 1990, Luisiana tuvo un segundo distrito mayoritariamente negro hasta que los tribunales lo anularon porque dependía demasiado de la raza. Fields, entonces una estrella en ascenso en la política demócrata del estado, ganó las elecciones dos veces. No se postuló nuevamente cuando se implementó un nuevo mapa y se volvió a un solo distrito mayoritariamente negro en el estado.

Fields es uno de los dos demócratas negros que ganaron las elecciones al Congreso el año pasado en distritos recién dibujados en Alabama y Luisiana.

Él nuevamente representa el distrito impugnado, descrito en marzo por Roberts como "una serpiente que corre de un extremo al otro del estado", recogiendo residentes negros en el camino.

Si eso es así, el abogado de derechos civiles Stuart Naifeh le dijo a Roberts, es por la esclavitud, las leyes de Jim Crow y la persistente falta de oportunidades económicas para los habitantes negros de Luisiana.

Fields señaló que el fallo anterior de la corte que eliminó la revisión federal de las leyes de votación potencialmente discriminatorias ha dejado pocas opciones para proteger a las minorías raciales, haciendo que la preservación de la Sección 2 sea aún más importante.

Nunca ganarían elecciones al Congreso, dijo, "si no fuera por la Ley de Derecho al Voto y por la creación de distritos mayoritariamente minoritarios".

___________________________________

El corresponsal Gary Fields contribuyó para esta nota.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.