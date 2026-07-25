Primera marcha drag de Berlín lleva protesta, orgullo y celebración extravagante a las calles

La drag queen Sister Daphne OSPI apartó su velo rosa, agitó sus largas pestañas moradas y levantó las manos para bendecir a la multitud en la primera marcha drag de Berlín.

Era una de las organizadoras del evento del viernes por la tarde, que sirvió como acto inaugural de una de las mayores celebraciones LGBTQ+ de Europa. Se espera que cientos de miles de personas participen el sábado en el desfile del orgullo de Berlín, conocido en Alemania como Christopher Street Day.

“Cada paso es una declaración, cada beso un acto de revolución, cada peluca es un grito de guerra”, afirmó Sister Daphne mientras unas 500 drag queens, drag kings y simpatizantes LGBTQ+ vitoreaban antes de marchar y bailar por la ciudad al ritmo de la banda de metales Transophonix.

La banda interpretó “Das lila Lied”, o “La canción lavanda”, un himno del movimiento por los derechos de los homosexuales de la década de 1920, mientras artistas con tacones altos, vestidos brillantes y maquillaje extravagante pasaban junto al edificio del parlamento, el Reichstag, y continuaban hacia la Puerta de Brandeburgo.

“Estamos combinando la protesta y la resistencia con la alegría y la celebración”, manifestó Sister Daphne. “Eso es lo que nos hace tan únicos y también lo que hace que nuestras manifestaciones sean tan populares”.

La celebración anual del Orgullo en Berlín conmemora la rebelión de Stonewall de 1969 en Nueva York, que comenzó luego de que la policía allanara el Stonewall Inn, un bar gay en Christopher Street, en Greenwich Village.

Sister Daphne pertenece a las Hermanas de la Perpetua Indulgencia, un grupo LGBTQ+ integrado en su mayoría por personas que se visten de forma extravagante como monjas. Comentó que estaba encantada con que cientos asistieran a la marcha y de que cada vez se sumaran más a medida que avanzaban por la capital alemana.

La organización se fundó en San Francisco en 1979, y su rama alemana nació en 1991.

“Por lo general, nosotras, las hermanas, andamos por la vida nocturna, repartiendo materiales para practicar sexo más seguro y recaudando donaciones para personas afectadas por el VIH y el sida, así como para proyectos queer”, explicó Sister Daphne. “O estamos en los desfiles del Orgullo, por todo el país —por toda Alemania— y a veces incluso por toda Europa”.

El viernes, lucía una amplia sonrisa en el rostro, pintado de blanco, mientras levantaba el puño izquierdo en un gesto de protesta y orgullo.

“Me produce una alegría increíble prepararme, maquillarme y ponerme en el estado mental adecuado”, manifestó. “De verdad disfruto andar por ahí tal como soy”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.